Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В понедельник 24 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром возможен туман, днем преимущественно без осадков. Вечером возможен дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.