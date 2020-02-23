Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля

В понедельник в республике средняя дневная температура поднимется не выше +13°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В понедельник 24 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром возможен туман, днем преимущественно без осадков. Вечером возможен дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.