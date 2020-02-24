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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (330)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200224/1029518918/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-25-fevralya.html

Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется не выше +9°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Во вторник 25 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром - дождь, переходящий ливень с грозой. Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (330)


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