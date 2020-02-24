Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 февраля

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Во вторник 25 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром - дождь, переходящий ливень с грозой. Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.