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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (331)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200224/1029519422/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели, с 24 по 1 марта, погода на черноморском побережье Абхазии будет относительно неустойчива, температура днем будет подниматься до +20 градусов.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В течение всей недели в Абхазии будет переменная облачность, в начале недели и в выходные ожидаются дожди и грозы. Однако в среду и четверг будет по-весеннему теплая погода без осадков. Дневная температура воздуха достигнет от +15°С до +20°С, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 18 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.  

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (331)


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