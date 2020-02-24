Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В течение всей недели в Абхазии будет переменная облачность, в начале недели и в выходные ожидаются дожди и грозы. Однако в среду и четверг будет по-весеннему теплая погода без осадков. Дневная температура воздуха достигнет от +15°С до +20°С, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море умеренное и значительное, 2-5 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.