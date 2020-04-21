МИД Абхазии заявил, что Грузия спекулирует на ситуации с пандемией

Премьер-министр Грузии обсудил с председателем Европейской комиссии вопросы, связанные с пандемией коронавируса, затронув при этом "тяжелую ситуацию на оккупированных территориях".

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Грузия делает из угрожающей всему миру ситуации с пандемией предмет политических спекуляций, заявили в МИД Абхазии в ответ на прошедшую видеоконференцию премьер-министра Грузии Георгий Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во внешнеполитическом ведомстве республики уверены, что в Грузии используют ситуацию с коронавирусом для дискредитации Абхазии в глазах международного сообщества.

"Вызывает серьезную озабоченность, что власти Грузии наряду с их европейскими партнерами упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте.

Отмечается, что грузинские власти продолжают активно эксплуатировать "ложный тезис об "оккупированных территориях", который принят ими на вооружение в качестве борьбы с фантомной "российской угрозой".

МИД Абхазии напомнил, что обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы независимого государства, Абхазии, без участия ее представителей, расценивается в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.



