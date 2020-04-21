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МИД Абхазии заявил, что Грузия спекулирует на ситуации с пандемией

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В Абхазии
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200421/1029942801/MID-Abkhazii-zayavil-chto-Gruziya-spekuliruet-na-situatsii-s-pandemiey.html

Премьер-министр Грузии обсудил с председателем Европейской комиссии вопросы, связанные с пандемией коронавируса, затронув при этом "тяжелую ситуацию на оккупированных территориях".

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Грузия делает из угрожающей всему миру ситуации с пандемией предмет политических спекуляций, заявили в МИД Абхазии в ответ на прошедшую видеоконференцию премьер-министра Грузии Георгий Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во внешнеполитическом ведомстве республики уверены, что в Грузии используют ситуацию с коронавирусом для дискредитации Абхазии в глазах международного сообщества.

"Вызывает серьезную озабоченность, что власти Грузии наряду с их европейскими партнерами упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте.

Отмечается, что грузинские власти продолжают активно эксплуатировать "ложный тезис об "оккупированных территориях", который принят ими на вооружение в качестве борьбы с фантомной "российской угрозой".

МИД Абхазии напомнил, что обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы независимого государства, Абхазии, без участия ее представителей, расценивается в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)


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