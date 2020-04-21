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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200421/1029946483/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-22-aprelya-.html

В среду в республике дневная температура не поднимется выше +15°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В среду 22 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, местами возможен слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С,  днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и значительное.

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)


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