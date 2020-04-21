Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 апреля

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В среду 22 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, местами возможен слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и значительное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.