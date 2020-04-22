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Спектакль онлайн: РУСДРАМ готовит новые проекты для зрителей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200422/1029948380/Spektakl-onlayn-RUSDRAM-gotovit-novye-proekty-dlya-zriteley.html

За новым проектом РУСДРАМа зрители смогут следит в режиме онлайн на канале театра в YouTube и на странице в Facebook.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера готовится к новым онлайн-проектам, сказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба на своей странице в Facebook.

Государственный русский театр драмы
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Мы планируем осуществить проект "Онлайн-читки" пьес, произведений мировой литературы, в первую очередь пьес. Мы хотим сыграть спектакль в режиме онлайн, для этого мы используем программу Zoom, которая позволяет организовать конференцию, когда несколько человек находятся одновременно в одном пространстве. Мы будем это транслировать на нашем канале в YouTube", - рассказал он.

Первая трансляция в рамках "Онлайн-читок" начнется 22 апреля в 18:00, актеры сыграют пьесу "Моцарт и Сальери", затем в 20:00 – "Скупой рыцарь". 

"Мы решили начать со знакового произведения, которое является шедевром мировой литературы и создавалось в период карантина, но не коронавирусного, а холерного в начале 30-х годов XIX века. Это маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина. Четыре мини-пьесы, "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Пир во время чумы" и "Каменный гость", мы сыграем в прямом эфире для вас", - обратился к зрителям Хинтба.

В спектаклях задействованы артисты театра. Так, Моцарта репетирует Эмиль Петров, Сальери – Кирилл Шишкин, а в "Скупом рыцаре" играют как молодые актеры, так и ведущий артист театра Джамбул Жордания.

Кроме того, в ближайшее время планируется снять кинотеатральную версию знаменитого спектакля РУСДРАМа "Хаджи-Мурат". 

"Мы находимся в непростой ситуации, потому что у нас нет никаких источников дохода, театр не работает, я думаю, что мы сможем попросить наших зрителей скинуться по рублю, фигурально выражаясь, просим поддержать театр, в благодарность мы покажем вам нашего "Хаджи-Мурата" в самом высоком качестве, это будет незабываемое зрелище", - подчеркнул он.

Хинтба отметил, что съемки будут происходить в зале без зрителей, и это будет качественная профессиональная съемка с качественным звуком, которая ни в коем случае не лишит зрителей энергетики театрального зала. 

По прогнозам генерального директора РУСДРАМа, возможно, уже в мае актеры смогут приступить к репетициям, в том числе нового спектакля "Кровавая свадьба" по произведению Федерико Гарсии Лорки в постановке Марии Романовой. Премьера спектакля намечена на 20-е числа июня.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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