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Минздрав Абхазии: Нино Хецуриани вылечилась от коронавируса

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200422/1029951116/Minzdrav-Abkhazii-Nino-Khetsuriani-vylechilas-ot-koronavirusa.html

Заболевшая коронавирусной инфекцией женщина контактировала на территории Абхазии со своими родственниками, у них коронавируса не выявлено.

СУХУМ, 22 апреля - Sputnik. Уроженка села Аберкыт Галского района Нино Хецуриани, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Зугдиди, выздоровела, рассказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия в ходе пресс-конференции.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Нино Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в аэропорт города Сочи, она пересекла российско-абхазскую границу и направилась в Гал. Из-за плохого самочувствия женщина была госпитализирована за пределы Абхазии на территории Грузии, где ее встретила инфекционная бригада.

Все контактировавшие с Хецуриани граждане были изолированы.

Как уточнил Цахнакия, у женщины были минимальные контакты на территории Абхазии, она контактировала только со своими родственниками.

"По нашей информации, Хецуриани выздоровела, все ее контактные лица здоровы. Они были на изоляции в Грузии, коронавируса у них выявлено не было", - рассказал министр.

По словам Цахнакия, количество пересекающих государственную границу сегодня минимальное.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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