Минздрав Абхазии: Нино Хецуриани вылечилась от коронавируса

Заболевшая коронавирусной инфекцией женщина контактировала на территории Абхазии со своими родственниками, у них коронавируса не выявлено.

СУХУМ, 22 апреля - Sputnik. Уроженка села Аберкыт Галского района Нино Хецуриани, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Зугдиди, выздоровела, рассказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия в ходе пресс-конференции.

Нино Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в аэропорт города Сочи, она пересекла российско-абхазскую границу и направилась в Гал. Из-за плохого самочувствия женщина была госпитализирована за пределы Абхазии на территории Грузии, где ее встретила инфекционная бригада.

Все контактировавшие с Хецуриани граждане были изолированы.

Как уточнил Цахнакия, у женщины были минимальные контакты на территории Абхазии, она контактировала только со своими родственниками.

"По нашей информации, Хецуриани выздоровела, все ее контактные лица здоровы. Они были на изоляции в Грузии, коронавируса у них выявлено не было", - рассказал министр.

По словам Цахнакия, количество пересекающих государственную границу сегодня минимальное.