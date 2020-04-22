Валерий Бганба назначил врио глав двух районов и Нового Афона

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганба подписал указы о назначении врио глав Гудаутского, Очамчырского районов и Нового Афона. Об этом сообщается на сайте президента.
Главы Очамчырского, Гудаутского районов и города Новый Афон подали соответствующие заявления. Указом и.о. президента от своих должностей освобождены с 22 апреля Геннадий Цвижба (Очамчырский район), Руслан Ладария (Гудаутский район) и Феликс Даутия (Новый Афон).
Временно и.о. главы Очамчырского района назначен Михаил Агрба, занимавший ранее должность заместителя.
Исполнять обязанности главы Гудаутского района временно будет Вианор Тания.
Временное исполнение обязанностей главы администрации города Новый Афон возложено на заместителя главы Адгура Джения.
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