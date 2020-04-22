03:26 25 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск

Валерий Бганба назначил врио глав двух районов и Нового Афона

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2283 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200422/1029954231/Valeriy-Bganba-naznachil-vrio-glav-dvukh-rayonov-i-Novogo-Afona.html

Указом и.о. президента Абхазии от своих должностей освобождены главы Очамчырского, Гудаутского районов и города Новый Афон.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганба подписал указы о назначении врио глав Гудаутского, Очамчырского районов и Нового Афона. Об этом сообщается на сайте президента. 

Главы Очамчырского, Гудаутского районов и города Новый Афон подали соответствующие заявления. Указом и.о. президента от своих должностей освобождены с 22 апреля Геннадий Цвижба (Очамчырский район), Руслан Ладария (Гудаутский район) и Феликс Даутия (Новый Афон). 

Временно и.о. главы Очамчырского района назначен Михаил Агрба, занимавший ранее должность заместителя. 

Исполнять обязанности главы Гудаутского района временно будет Вианор Тания.

Временное исполнение обязанностей главы администрации города Новый Афон возложено на заместителя главы Адгура Джения.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пятый президент Абхазии: церемония инаугурации Аслана Бжания
В воздушном бою: кадры учений истребительной авиации в Тверской области
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться