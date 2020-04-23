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Инаугурация Аслана Бжания. Трансляция завершена
Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24232574&type=mp4
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PT1S
2020-04-23T12:04Z
Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.
Церемония проходит в ограниченном кругу из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики вручит ему символы президентской власти.
Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.
Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Аслан Бжания, одержал победу, набрав 56,5% голосов.