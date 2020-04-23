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Инаугурация Аслана Бжания. Трансляция завершена

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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029957058/Inauguratsiya-Aslana-Bzhaniya-Pryamaya-translyatsiya.html
Инаугурация Аслана Бжания. Трансляция завершена
Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.
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PT1S
2020-04-23T12:04Z

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.

Церемония проходит в ограниченном кругу из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики вручит ему символы президентской власти. 

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости. 

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Аслан Бжания, одержал победу, набрав 56,5% голосов.

 

Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


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