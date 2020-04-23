Инаугурация президента Абхазии началась в Сухуме

Избранный президент приступает к осуществлению своих полномочий с момента принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Церемония инаугурации президента Абхазии началась в Сухуме. Она проходит в конференц-зале президентского дворца.

На инаугурации присутствуют и.о. президента Валерий Бганба, спикер Парламента, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов.

Церемония вступления избранного президента в должность проходит в ограниченном кругу, без иностранных гостей. Причиной этому стали карантинные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что продолжительность мероприятия будет не более одного часа.

Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву на верность Конституции, после чего и.о. президента республики вручит ему символы президентской власти - штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашку, символизирующуя роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на нх одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.