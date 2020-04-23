03:26 25 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск

Около 100 сотрудников МВД будут следить за порядком во время инаугурации Бжания

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
317 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029957460/Okolo-100-sotrudnikov-MVD-budut-sledit-za-poryadkom-vo-vremya-inauguratsii-Bzhaniya.html

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания состоится в Сухуме в четверг 23 апреля.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. За охраной общественного порядка и безопасностью граждан во время церемонии инаугурации избранного президента Абхазии будут следить около 100 сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. 

Следить за порядком во время официальной церемонии будут сотрудники личного состава Центрального аппарата МВД, УГАИ МВД, УВД Сухума. По периметру комплекса правительственных зданий выставлены патрульные группы.

Также во время инаугурации в столице будет перекрыто движение по улице Лакоба от перекрестка с улицы Академика Марра до пересечения с улицей Званба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
История инаугураций президентов Абхазии

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания состоится в Абхазии 23 апреля, начало запланировано на 12:00. 

Из-за введения ограничительных мер и запрет на проведение массовых мероприятий, в связи с опасностью распространения коронавируса церемония инаугурации будет проведена в узком кругу, без торжественных мероприятий и иностранных гостей. На ней будут присутствовать спикер Парламента Абхазии, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов и представители религиозных конфессий.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Аслан Бжания одержал победу, набрав 56,5% голосов.

Смотрите также:

Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пятый президент Абхазии: церемония инаугурации Аслана Бжания
В воздушном бою: кадры учений истребительной авиации в Тверской области
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться