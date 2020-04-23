Около 100 сотрудников МВД будут следить за порядком во время инаугурации Бжания

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. За охраной общественного порядка и безопасностью граждан во время церемонии инаугурации избранного президента Абхазии будут следить около 100 сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Следить за порядком во время официальной церемонии будут сотрудники личного состава Центрального аппарата МВД, УГАИ МВД, УВД Сухума. По периметру комплекса правительственных зданий выставлены патрульные группы.

Также во время инаугурации в столице будет перекрыто движение по улице Лакоба от перекрестка с улицы Академика Марра до пересечения с улицей Званба.

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания состоится в Абхазии 23 апреля, начало запланировано на 12:00.

Из-за введения ограничительных мер и запрет на проведение массовых мероприятий, в связи с опасностью распространения коронавируса церемония инаугурации будет проведена в узком кругу, без торжественных мероприятий и иностранных гостей. На ней будут присутствовать спикер Парламента Абхазии, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов и представители религиозных конфессий.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Аслан Бжания одержал победу, набрав 56,5% голосов.

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