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Аслан Бжания принял присягу президента Республики Абхазия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
205400
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029957739/Aslan-Bzhaniya-prinyal-prisyagu-prezidenta-Respubliki-Abkhaziya.html

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме в ограниченном кругу из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания принял присягу на церемонии инаугурации в четверг 23 апреля.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики. Пусть меня настигнет кара народа, если я отступлюсь от этого священного долга", - произнес Бжания на абхазском языке.

Текст клятвы президента Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Текст президентской клятвы

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на них одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


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