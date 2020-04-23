Восстановить доверие к власти: Бжания выступил с инаугурационной речью

Инаугурация избранного главы государства Аслана Бжания проходит в конференц-зале президентского дворца. Бжания приступает к осуществлению своих полномочий с момента принесения присяги на верность Конституции.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Избранный президент Аслан Бжания выступил с инаугурационной речью на торжественной церемонии вступления в должность в четверг 23 апреля.

Он отметил, что ход избирательной кампании и ее завершение дают надежду на то, что в Абхазии зарождается новая политическая культура. Бжания сказал, что рассчитывает на работу с другими кандидатами в президенты "в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством".

По его словам, главная цель государства - преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, "в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии".

"Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию", - отметил он.

Одной из первостепенных задач Бжания для себя определил "восстановление доверия общества к власти". По мнению нового главы государства, этого можно добиться только работая честно и открыто.

"Все, кто будет приглашен на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления, - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны. Прежде всего они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом", - подчеркнул Бжания.

Президент отметил, что осознает, в какое сложное время вступает в управление государством, и потому необходимо, не теряя времени, приступить к работе.

"Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей или же попытается использовать служебное положение для целей, противоречащих интересам граждан, - с таким служащим мы будем прощаться без сожаления, не взирая ни на какие предыдущие заслуги. А при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины, в полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания", - сказал Бжания.

Глава государства подчеркнул, что не обещает моментального улучшения жизни граждан. Он напомнил, что об этом он говорил еще в ходе избирательной кампании.

"Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как организованная преступность и ее неотъемлемая часть - коррупция. Без наведения правопорядка, обеспечения безопасности граждан, невозможно создать условия для развития экономики и привлечения инвестиции", - пояснил он.

Бжания заверил, что доверие, оказанное его команде на выборах, будет использовано "в реализации планов по повышению эффективности государственных органов".

Он подчеркнул, что приоритетным направлением внешней политики Абхазии было и остается укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с главным союзником и стратегическим партнером – Россией.

"В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

В своей инаугурационной речи Бжания коснулся и темы коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир. Он отметил, что пандемия обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения.

"Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению, - подчеркнул Бжания и добавил, что скоординированные действия ветвей власти позволили на начальном этапе локализовать масштабы проблемы.

"Дорогие друзья, в одном выступлении невозможно осветить все направления жизнедеятельности государства. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы деятельность власти была эффективной и прозрачной", - добавил Бжания.

Инаугурация избранного главы государства Аслана Бжания проходит в конференц-зале президентского дворца. Бжания приступает к осуществлению своих полномочий с момента принесения присяги на верность Конституции.

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