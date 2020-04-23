Полчаса на инаугурацию: как Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии

Инаугурация Аслана Бжания состоялась в конференц-зале президентского дворца. О том, почему это важное событие заняло всего полчаса, какие меры предосторожности были приняты и на что обратил внимание в своей речи глава государства, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Церемония вступления в должность избранного президента Абхазии Аслана Бжания началась в полдень, на церемонии присутствовали и.о. президента Валерий Бганба, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов, послы России и Южной Осетии в Абхазии Алексей Двинянин и Олег Боциев, глава представительства Приднестровья Гарри Купалба.

Sputnik

В узком составе

О том, что инаугурация избранного президента Абхазии пройдет в узком кругу, было известно заранее. Связано это с опасностью распространения коронавируса. На вступление в должность президента понадобилось всего лишь полчаса.

Как накануне обещал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия, медики проверяли температуру у всех участников церемонии, только после этого разрешали пройти внутрь конференц-зала президентского дворца.

Были задействованы и милиционеры, которые обеспечивали порядок силами личного состава Центрального аппарата МВД, УГАИ МВД, УВД Сухума, они выстроили по периметру комплекса правительственных зданий патрульные группы.

На время инаугурации было перекрыто движение по улице Лакоба от перекрестка с улицы Академика Марра до пересечения с улицей Званба.

Выступая перед собравшимися в начале церемонии, исполняющий обязанности президента страны Валерий Бганба поблагодарил всех участников выборов президента и выразил уверенность в том, что Аслану Бжания удастся достичь успеха на должности главы государства страны во благо жителей республики.

Затем под национальный гимн Абхазии автомобиль Аслана Бжания подъехал к президентскому дворцу, он вышел, прошел по красной ковровой дорожке до конференц-зала и сразу приступил к присяге.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики. Пусть меня настигнет кара народа, если я отступлюсь от этого священного долга", - сказал Бжания на абхазском языке.

После принятия присяги Валерий Бганба вручил Аслану Бжания атрибуты государственной власти – флаг, гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

Первая президентская речь

Приняв присягу на верность Родине и народу, президент Абхазии Бжания зачитал первую речь в новом для себя качестве. Глава государства заметил, что ход избирательной кампании и ее завершение дают надежду на то, что в Абхазии зарождается новая политическая культура.

Главную цель он определил как преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, "в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии".

"Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию", - отметил он.

По словам Аслана Бжания, "восстановление доверия общества к власти" – одна из основных задач руководства республики.

"Все, кто будет приглашен на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления, - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны. Прежде всего они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом", - подчеркнул Бжания.

В своей инаугурационной речи Бжания коснулся и темы коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир. Он отметил, что пандемия обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения.

Поздравления президенту

После того как Аслан Бжания завершил свою речь, начались выступления, посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил президента с вступлением в должность, и сделал он это оригинально, показав свои навыки в изучении абхазского языка.

"Да здравствует Абхазское государство. Многие лета Абхазии и России. Большое спасибо", - произнес Двинянин на абхазском.

От имени президента России Владимира Путина российский дипломат выразил уверенность в том, что благодаря политическому опыту, профессионализму и мудрости Бжания, отношения между Абхазией и Россией будут развиваться по принципам тесного союзничества и стратегического партнерства.

"Со своей стороны хочу всех заверить, в первую очередь избранного президента в том, что Российская Федерация продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие. Будь то важнейшая для вашей республики военно-политическая сфера сотрудничества, а также борьба с преступностью, в том числе организованной. Будь то социально-экономическое и финансовое содействие всем без исключения гражданам Абхазии", - сказал Двинянин.

Президент Южной Осетии также поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента, поздравительную речь на церемонии инаугурации прочел посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, от имени руководства, народа Южной Осетии и себя лично имею честь адресовать вам самые искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Абхазии", - говорится в поздравлении.

Олег Боциев отметил, что Абхазия – часть мирового пространства и подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям. С поздравительной речью выступил и глава представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, который пожелал президенту республики успехов в предстоящей сложной работе.

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента прошла на 30-й день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на них одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

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