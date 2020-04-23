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За сутки на коронавирус в Абхазии проверили 22 человека

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029964207/Za-sutki-na-koronavirus-v-Abkhazii-proverili-22-cheloveka.html

Тесты на коронавирус проводят не всем желающим, а только людям, у которых есть характерные для болезни симптомы, или если человек находился в контакте с инфицированным.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в Абхазии прошли 22 человека. У всех них не был подтвержден диагноз коронавирус, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В штабе уточнили, что в стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции, при этом один из пациентов выздоровел и уже находится дома.

Еще один пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Пациентка 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Ее состояние остается тяжелым, нестабильным, отметили в штабе.

Диагноз женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар, где ей проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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