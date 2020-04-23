На видеоконтроле: как СЭС следит за самоизоляцией граждан, вернувшихся в Абхазию

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Медики санитарно-эпидемиологической службы навещают граждан, прибывших в Абхазию из-за границы, и поддерживают с ними видеосвязь, рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Они по телефону показывают, где находятся, в каких условиях. Ни один гражданин не остается без контроля. Чаще всего обратно домой в Абхазию возвращаются студенты и те, кто получал медицинскую помощь в России. Мы даже берем у них анализы", - отметила она.

По ее словам, количество возвращающихся граждан в последнее время не такое большое, что позволяет отслеживать каждого. При этом Скорик не отрицает, что некоторые нарушают режим самоизоляции, но у СЭС нет возможности приставить к каждому из них своего специалиста. В случае, если житель Абхазии стал очевидцем подобных нарушений, Скорик призвала сообщать об этом на телефоны горячей линии и сделать замечание человеку, не соблюдающему 14-дневный карантин.

Скорик подчеркнула, что распоряжение об изоляции в гостинице "Айтар" не носит обязательный характер, если гражданин в состоянии соблюдать карантинные меры у себя дома и не подвергать опасности окружающих.

"Вы понимаете, когда они переходят границу, - это здоровые люди, и ограничить их свободу можно только по решению суда. В данный период режим чрезвычайного положения снят, и такие меры должны быть регламентированы законодательными актами. В мои функции входит проконтролировать их состояние здоровья, но ограничить их свободу я не могу", - отметила она.

По информации от Службы государственной безопасности Абхазии, с 17 по 21 апреля границу по реке Псоу пересек 131 гражданин Абхазии. По словам Скорик, данные о них переданы в СЭС и МВД.

"Все данные о тех, кто возвращается на территорию Абхазии, подлежат регистрации, которая отправляется в МВД и при помощи участковых гражданин отслеживается. Информация также передается в государственную СЭС, через территориальные отделения которой за ними ведется наблюдения в течение 14 дней", - сказала Скорик и добавила, что к гражданам, у которых выявлена симптоматика вирусных заболеваний, выезжает бригада, состоящая из специалистов СЭС для сбора анализов.

Скорик уточнила, что в подготовленную для изоляции граждан вернувшихся в Абхазию из-за рубежа, гостиницу "Айтар", помещаются только те люди, у которых нет условий для самоизоляции в домашних условиях.