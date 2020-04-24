Без права на вывоз: как коронавирус скажется на клубничном сезоне в Абхазии

В Абхазии созрела клубника. Фермеры уже успели собрать первый урожай. Ягоды в этом году много, а реализовывать ее большинство предпринимателей могут только на внутреннем рынке.

О том, как фермеры в период ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, работают на своих хозяйствах, какой урожай клубники получила Абхазия, где предприниматели сбывают свой товар и как коронавирус помешал сельхозотрасли, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Фермер из Владимировки Альбина Чамян уже получила первый урожай клубники. В этой отрасли Альбина новичок - ягоду посадила только в прошлом году. Однако она уже пожинает плоды своего труда.

"Это первогодка. Привезла саженцы из России. Ранний сорт. Выращиваю не в теплице, а на открытом грунте, - рассказывает Чамян. - В этом году урожай хороший, плод получился крупный. В этом году думаем до 500 килограммов клубники собрать".

Женщина ведет хозяйство вместе со своей семьей. Собирают клубнику домочадцы. Поэтому в условиях распространения коронавирусной инфекции предпринимателю не приходится беспокоиться о мерах безопасности в собственном саду.

У Чамян уже идет второй сбор урожая клубники. Первые плоды созрели еще неделю назад. Товар Альбина сразу же сбыла на сухумском центральном рынке по 300 рублей. Сейчас уже цена на ягоду упала до 250 рублей. Это фермер связывает с тем, что клубника созрела во многих хозяйствах и рынок уже заполонили сладкой ягодой.

"Сначала люди даже в очереди стояли за клубникой. Много было желающих купить свежую клубнику. Продалось очень много клубники. Сейчас уже на рынке постепенно появляются и другие продавцы", - отмечает она.

По словам Чамян, в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции и закрытия границ у многих предпринимателей возникнут проблемы со сбытом сельхозпродукции.

"Мы весь урожай планируем реализовать на абхазском рынке. Если начнется массовая продажа клубники здесь, то, конечно, трудно будет реализовать свой товар. А граница закрыта. Вывезти мы не сможем", - отмечает Чамян.

С такой проблемой столкнулись и другие предприниматели. У Мортироса Калайджяна вместе с компаньоном тепличное хозяйство в Шаумяновке. Фермер отмечает, что в этом году в республике многие стали выращивать ягоду. Еще не пик сезона, а рынок уже ею заполонили.

"В самом начале можно было хорошо реализовать товар. А сейчас клубники стало больше, возникают трудности с реализацией. Цена упала, а расходов много. Экспортировать в Россию в условиях, когда граница закрыта, очень сложно. Сейчас не каждая машина может выехать в Россию, только те, которые оформлены на фирму и имеют сертификат. А специально нанимать большую грузовую машину - сложно. А если даже найдешь машину, то ты не сможешь туда поехать, потому что пропускают только водителя. А кто будет продавать? То есть это нужно в России иметь человека, который для тебя продаст клубнику. Есть такие моменты. Сейчас не знаем, что делать дальше и как быть. Реализовать на местном рынке тоже сложно, здесь валом клубники", - рассказал о проблеме Калайджян.

Урожай в тепличном хозяйстве в этом году хороший. Пока в сборе клубники задействована семья Мортироса. В дальнейшем планируют привлечь рабочую силу.

"Пока своими силами справляемся со сбором. Но уже на следующий сбор рабочих будем привлекать. Ящик собирают за 60-70 рублей. Сейчас есть угроза распространения коронавируса, хоть в теплице и нет коронавируса, но мы будем обеспечивать рабочих масками. Я и ребятам всегда говорю, чтобы носили маски, когда выезжают на рынок. Расслабляться нельзя", - подчеркивает предприниматель.

Выход есть

Проблем с экспортом сельхозпродукции не возникает разве что только у крупных производителей, которым несложно найти транспорт с грузоподъемностью не менее трех с половиной тонн и водителя с лицензией на международные перевозки. Тепличное хозяйство в Дранде уже много лет занимается экспортом сельхозпродукции. У них уже есть определенные договоренности с покупателями в России. Поэтому проблем с экспортом клубники у них не возникает.

"У нас крупное хозяйство, мы не первый год занимаемся выращиванием сельхозпродукции и экспортом в Россию. И сейчас, в условиях, когда введены карантинные меры в связи с распространением коронавируса, мы имеем возможность экспортировать товар в Россию. Сейчас как раз оформляем все необходимые документы для отправки первой партии клубники", - рассказал представитель ИП "Авидзба".

По его словам, в тепличном хозяйстве в этом году ожидают до 300 тонн клубники. Часть урожая реализуют на внутреннем рынке, остальное планируют отправить в Россию.

На крупном объекте пока работают до 15 человек в день. В пик сезона, как отметил представитель тепличного хозяйства, к сбору ягод планируют привлечь половину жителей поселка Дранда. При этом на предприятии не забывают и про меры безопасности.

"В принципе, для нас тут нет ничего нового. Меры безопасности предпринимались и раньше без угрозы распространения коронавируса. Все наши работники носили и маски, и перчатки. Клубнику в принципе без перчаток и не соберешь. Конечно, сейчас тоже будут соблюдены все необходимые меры", - подчеркнул он.

Как пояснил начальник Таможенной службы Абхазии Гурам Инапшба, в связи с распространением коронавирусной инфекции запрет на пересечение границы действует на транспортные средства грузоподъемностью менее трех с половиной тонн.

"Таким транспортным средствам не выдают лицензию на грузовые перевозки. А так вывоз сельхозпродукции не ограничен. Но для этого необходимо иметь транспортное средство грузоподъемностью не менее трех с половиной тонн, а у водителя должна быть лицензия на осуществление международных перевозок", - отметил Инапшба.

На данный момент из Абхазии в Россию из сельхозпродукции экспортируются томаты, рыбий жир и рыбная мука. Также в небольшом количестве вывозилась клубника.

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