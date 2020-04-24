Александр Анкваб назначен премьер-министром Абхазии

О том, что Александр Анкваб будет назначен главой правительства, Аслан Бжания заявил после объявления итогов президентских выборов, 24 марта.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Александр Анкваб назначен премьер-министром республики Абхазия, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее в соответствии с Конституционным законом о правительстве Абхазии Кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным президентом Асланом Бжания.

Александр Анкваб был президентом Абхазии с августа 2011 по июнь 2014 года.

Анкваб родился в Сухуми Абхазской АССР 26 декабря 1952 года.

В 1974 году окончил Ростовский государственный университет, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1975-1981 годах работал в Министерстве юстиции Абхазской АССР, в Абхазском обкоме комсомола, первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.

В 1981-1983 годах - инструктор отдела административных органов, заведующий сектором науки и экономического анализа отдела сельского хозяйства, заместитель заведующего отделом административных органов в ЦК Компартии Грузии в Тбилиси.

С 1984 по 1990 год Александр Анкваб руководил политаппаратом (на правах заместителя министра) МВД Грузинской ССР. В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета Абхазии.

В 1992-1993 годах занимал должность министра внутренних дел Республики Абхазия.

С 1994 по 2000 год Александр Анкваб жил в Москве, где занимался общественно-политической деятельностью, благотворительностью, бизнесом.

С 2000 года - один из организаторов и лидеров общественно-политического движения Абхазии "Айтаира" ("Возрождение").

С февраля 2005 по февраль 2010 года - премьер-министр Республики Абхазия.

С 12 февраля 2010 года - вице-президент Республики Абхазия.

26 августа 2011 года Александр Анкваб стал президентом Абхазии, ушел в отставку в 2014 году вследствие политического кризиса в республике. В 2017 году Александр Анкваб стал депутатом Парламента страны.

На выборах президента республики, которые прошли 22 марта 2020 года, Анкваб возглавлял штаб кандидата Аслана Бжания.

Смотрите также: