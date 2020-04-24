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Девять человек проверили за сутки в Абхазии на COVID-19

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200424/1029972023/Devyat-chelovek-proverili-za-sutki-v-Abkhazii-na-COVID-19.html

Тесты на коронавирус проводят тем, у кого есть характерные для болезни симптомы, или если человек находился в контакте с инфицированным.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в Абхазии прошли девять человек. Все результаты оказались отрицательными, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции. Один из пациентов выздоровел и уже находится дома. Еще один пациент остается под наблюдением врачей в стационаре и ожидает выписки в течение нескольких дней. 

© Sputnik / Павел Львов
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Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - находится в Гудаутской центральной районной больнице. Ее состояние остается тяжелым и нестабильным.

Диагноз женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар, где ей проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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