Девять человек проверили за сутки в Абхазии на COVID-19

Тесты на коронавирус проводят тем, у кого есть характерные для болезни симптомы, или если человек находился в контакте с инфицированным.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в Абхазии прошли девять человек. Все результаты оказались отрицательными, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции. Один из пациентов выздоровел и уже находится дома. Еще один пациент остается под наблюдением врачей в стационаре и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - находится в Гудаутской центральной районной больнице. Ее состояние остается тяжелым и нестабильным.

Диагноз женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар, где ей проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.