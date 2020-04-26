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Пожар произошел в отделении милиции Нового Афона

© Foto / предоставлено очевидцем
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200426/1029981937/Pozhar-proizoshel-v-otdelenii-militsii-Novogo-Afona.html

Сообщение о пожаре в отделении милиции города Новый Афон поступило спасателям около девяти часов вечера 25 апреля.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В отделении милиции Нового Афона произошел пожар, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия начальник первого караула по охране Нового Афона и города Гудаута Сатбей Агрба.

"Для того, чтобы потушить возгорание, на место выехал один пожарный расчет. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что одно из служебных помещений отделения милиции на первом этаже было полностью охвачено огнем, также огонь распространился по коридору", - рассказал он.

Пожарные не дали распространиться огню на другие помещения двухэтажного здания отделения милиции. На тушение возгорания понадобилось около сорока минут, проинформировал Агрба.

"Мы пробыли на месте около полутора часов, потому что нужно было вынести из помещения предметы, которые заново могли воспламениться", - сказал специалист.

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