До пяти лет лишения свободы: гражданин Абхазии задержан за вырубку 17 пицундских сосен

Пицундская сосна в основном произрастает на территории Абхазии. Самая крупная роща пицундских сосен находится в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Дерево внесено в Красную книгу России.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье "незаконная порубка деревьев, совершенная в особо крупном размере" в отношении гражданина республики Мнацакана Палазяна, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

"Палазян подозревается в том, что в период времени с января по март 2020 года в селе Асабулей, поселка Гячрыпш Гагрского района, находясь в лесонасаждении, без соответствующего разрешения, используя бензопилу фирмы STIHL, совершил незаконную порубку 17 деревьев породы "сосна пицундская", причинив тем самым ущерб окружающей природной среде на сумму 129 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

25 апреля 2020 года Палазян был задержан и водворен в ИВС Гагрского района.

Незаконная вырубка деревьев в особо крупном размере, согласно Уголовному кодексу Абхазии, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Управления внутренних дел по Гагрскому району.

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