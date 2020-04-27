Понять и отсрочить: как банки Абхазии проводят реструктуризацию кредитов

По причине ухудшения финансового положения в стране из-за ограничительных мер, введенных в республике для борьбы с коронавирусной инфекцией, Нацбанк Абхазии рекомендовал кредитным организациям ограничить применение штрафных санкций.

Банкам не рекомендуется применять штрафы в отношении физлиц, которые не смогут вовремя оплачивать заем из-за задержки выплат заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи платежи будут приостановлены из-за ограничения хозяйственной деятельности.

О том, как банки Абхазии следуют этим рекомендациям, как много людей обращаются к ним с просьбой об отсрочке платежей по кредитам, на каких условиях им предоставляются эти послабления и как пандемия повлияла на обслуживание банкоматов, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Сберегательный банк

Ряд банков Абхазии прислушались к рекомендациям регулятора и предоставили своим заемщикам возможность отсрочить платежи. По словам председателя правления Сберегательного банка страны Роберта Агрба, в виду сложившейся социально-экономической ситуации из-за пандемии COVID-19, они применяют послабления в отношении клиентов, но с одним условием. Условие заключается в том, что физическое лицо сначала должно погасить проценты по кредиту, после чего осуществляется отсрочка платежа по телу кредита сроком от одного до трех месяцев. К концу прошлой рабочей недели в Сбербанк обратилось около ста человек с такой просьбой. Больше половины этих обращений уже одобрено.

Общую обстановку в банковской системе республики Агрба назвал сложной. Трудности испытывают не только физические лица, но и коммерческие организации. К примеру, руководство одного из наиболее крупных предприятий Сухума уведомило дирекцию Сбербанка о том, что они не могут погасить не только тело кредита, но и проценты по нему. По прогнозам Агрба, в будущем им предстоит рассмотреть подобные обращения и от других организаций.

"Я беседую с каждым клиентом, который просит пролонгировать свой заем, и пытаюсь понять, что у него происходит с финансами. Несмотря на то, что банк недополучает большую сумму денег, мы идем навстречу людям. Стараюсь не бросать в столь сложной ситуации, в том числе своих сотрудников. Надеюсь, что не придется прибегать к вынужденным мерам, но пока финансовые результаты нашего банка не очень хорошие", - рассказал Агрба.

Рекомендованные Нацбанком послабления для кредиторов, отметил Агрба, негативно влияют на финансовое положение банка. На сегодняшний день в Сбербанке и его районных отделениях работает около 300 человек, и если ситуация не изменится в лучшую сторону, не будет поддержки от правительства, председатель правления не исключает, что ему придется принимать меры по выходу из кризиса, в том числе временное сокращение количества сотрудников.

Помимо этого, Сбербанк испытывает острую нехватку наличных средств, особенно в районах, подчеркнул он.

"У банкоматов выстраиваются очереди, люди пытаются снять всю наличность, и из-за этого мы не все банкоматы успеваем пополнить, но у головного нашего офиса они работают постоянно. Как только появляется наличность, мы стараемся их сразу отправлять в пустые банкоматы", - сказал Агрба.

Некоторые коммерческие банки страны после введения режима чрезвычайного положения перестали обслуживать держателей карт других банков и стали реже пополнять свои банкоматы из-за нехватки наличных средств. По этой причине на банкоматы Сберегательного банка нагрузка существенно увеличилась, сказал председатель правления.

"Гарант-банк"

Председатель правления "Гарант-Банка" Эмма Харчилава рассказала корреспонденту Sputnik, что новые меры поддержки могут лечь тяжелым бременем на банки страны, так как у них есть обязательства перед своими клиентами.

"Мы, конечно, понимаем состояние заемщиков, которые сейчас не работают и не могут обслуживать свои кредиты, но с другой стороны, у нас есть обязательства перед клиентами, которые нужно выполнять в срок. При обращении заемщиков с просьбой о реструктуризации банк будет рассматривать каждую заявку и решать вопрос реструктуризации долга", - отметила Харчилава.

Она добавила, что в "Гарант-Банк" поступает много заявок о реструктуризации задолженностей, и все они были одобрены. Банк просит своих клиентов по-возможности погашать свои долги. Что касается зарплатных проектов, Харчилава пока не видит необходимости в отсрочке платежей, так заработные платы бюджетникам перечисляются исправно, но при этом она допускает, что и в таких случаях банк будет идти навстречу клиентам.

По прогнозам Харчилава, общее количество обращений с просьбой о реструктуризации кредитов и процентов по ним значительно возрастет в конце апреля и в мае. Вполне возможно, считает председатель правления, отсрочить погашение задолженностей попросят и те, кто в состоянии обслуживать свои кредиты, но из-за нестабильной финансовой обстановки они попробуют оттянуть это и тем самым подстраховаться.

Мировое экспертное сообщество предвещает серьезный кризис в банковской системе, и Харчилава выразила обеспокоенность по этому поводу. При этом она надеется, что эти прогнозы не сбудутся.

"Амра-Банк"

Руководство "Амра-Банка" каждое обращение клиентов рассматривает в индивидуальном порядке, так как кризис по-разному отразился на тех или иных физлицах, предприятиях или ИП. Просьба о реструктуризации кредита должна быть аргументирована и сопровождаться документами, подтверждающими реальное положение заемщика, объяснил председатель правления этого банка Нестор Дамения.

"Если человек работает на бюджетную организацию, которая имеет зарплатный проект в нашем банке, она должна подготовить документы о том, что их сотрудник получает не прежнюю зарплату, а урезанную, к примеру. Тем самым подтверждает, что доходная часть сотрудника уменьшилась. Что касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей, тоже будет происходить отсрочка платежей от трех месяцев до полугода, в зависимости от того, как бизнес в стране будет восстанавливаться", - сказал Дамения.

Политика банка в отношении заемщиков будет меняться в соответствии с происходящими событиями в сфере экономики и финансов. По его словам, пока обращения клиентов в банк носят консультативный характер. Граждане интересуются, на какие шаги готов пойти банк в поддержку своих клиентов и при каких условиях.

Если количество граждан, которые обратятся в банк за реструктуризацией долга, будет большим, отметил Дамения, это болезненно отразится на работе организации.

"В принципе, это болезненно для каждого банка. Если реструктуризировать каждого заемщика, будет накладно для банка. В такой ситуации нужно будет проводить консультации с Национальным банком, который ведет контроль над деятельностью финансовых структур. Рекомендации понятны, но необходимо выстроить четкую политику наших действий с Нацбанком, потому что ситуация будет ухудшаться, но при этом банкам нужно выполнять свои обязательства тоже", - рассказал он.

Что касается обслуживания банкоматов, по словам Дамения, в Сухуме они работают исправно, в Гудауте, Гагре и Очамчыре пополняются раз в неделю. Всего у "Амра-Банка" по стране установлено 20 банкоматов, и они принимают карты не только своих клиентов. Председатель правления также рассказал, что в связи с тем, что жители страны стараются не держать средства на картах, а снять всю наличность сразу, банкоматы быстро опустошаются.

"Сухум-Банк"

Учитывая мнение Нацбанка и ситуацию, которая сложилась за последнее время, правление банка пришло к мнению о пересмотре графиков, сроков погашения и списания кредитных средств, рассказал первый заместитель председателя правления "Сухум-Банка" Апполон Латария.

"У нас основной пакет кредитных ресурсов – это те, которые предоставлены работникам бюджетной сферы, имеющим возможность оформлять зарплатные кредиты. Вторая категория – это потребительские кредиты, которые взяты, к примеру, на приобретение бытовой техники или мебели. Мы обратились к руководителям организаций, обслуживающихся у нас, и попросили провести опрос среди своих сотрудников о том, все ли согласны с тем, чтобы реструктурировать их заем. Большинство попросили не списывать тело кредита за этот месяц, и мы пошли им навстречу", - сказал Латария.

Латария допускает, что эти меры будут предприняты банком и в следующем месяце тоже, но, как оказалось, не все клиенты воспользовались послаблением. Были случаи, когда заемщики, наоборот, просили списать с них не только проценты по кредиту, но и тело кредита. Они не хотели, чтобы за ними числилась задолженность.

В апреле "Сухум-Банк" недополучил около шести-семи миллионов рублей из средств, складывающихся по обслуживанию кредитов клиентами. Несмотря на это, правление банка рассчитывает, что эти деньги будут возвращены заемщиками в будущем.

Латария также рассказал, что в банках страны наблюдается большой отток денежных средств, в частности, через банкоматы. У "Сухум-Банка" они установлены в столице республики и Гагрском районе. Ограничений по обслуживанию держателей сторонних банковских карт вводить не планируют.

"Универсал-Банк"

Клиенты "Универсал-Банка" еще не обращались с просьбой реструктуризировать их долги. Председатель правления Жанна Чазмава уточнила, что их банк выдает только зарплатные кредиты и юридическим лицам по форме овердрафт максимум на 28 дней.

"У нас, в основном, зарплатные проекты, по которым идет начисление, и мы пока не сталкивались с тем, чтобы кто-то к нам обратился рассмотреть возможность реструктуризации займа. Наши клиенты погашают проценты и сумму кредита по графику", - сказала Жанна Чазмава.

В условиях пандемии "Универсал-Банк" сократил количество банкоматов до двух единиц, которые расположены в Сухуме. Как объяснила Чазмава, это не связано с нехваткой денежной наличности. Причина в сложностях с соблюдением защитных мер во время пользования банкоматами.

"У нас нет столько людей, чтобы они следили за санитарным состоянием всех банкоматов, которые должны соответствовать всем требованиям. Поэтому мы оставили два банкомата, которые ежедневно пополняются. В районах наши клиенты в основном пользуются POS-терминалами", - сказала Чазмава.

31 марта избранный президент Абхазии Аслан Бжания обратился к исполняющему обязанности главы государства Валерию Бганба с предложением рассмотреть возможность отсрочки для граждан по кредитным платежам Сбербанка Абхазии на фоне ситуации с угрозой распространения коронавируса. Избранный президент также обратился с аналогичным призывом к руководителям коммерческих банков республики.

1 апреля премьер-министр республики Валерий Бганба подписал постановление, также направленное на поддержку экономической ситуации в стране - были отменены ввозные таможенные пошлины на ряд товаров первой необходимости и медикаменты.

В республике действовал режим чрезвычайного положения с 28 марта по 20 апреля.