Российские военные продезинфицировали 39 объектов в Ткуарчале 

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа прибыли в Абхазию для обработки лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов 18 апреля.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали 39 объектов в Ткуарчале, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии.

В ходе дезинфекции российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты. Всего было обработано 40 тысяч квадратных метров, включая территорию рынка и зданий районной больницы.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

Дезинфекция в Ткуарчале © Foto / Минестерство обороны РА

Дезинфекция в Ткуарчале © Foto / Минестерство обороны РА

Дезинфекция в Ткуарчале © Foto / Минестерство обороны РА

Дезинфекция в Ткуарчале © Foto / Минестерство обороны РА 1 / 4 © Foto / Минестерство обороны РА Дезинфекция в Ткуарчале

Санитарные мероприятия в Абхазии были проведены в Гулрыпшском и Очамчырском районе. Дезинфекция объектов пройдет также в Галском районе и Сухуме.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.

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По сообщению Минобороны Абхазии, российские специалисты продолжат обработку объектов в Абхазии до начала мая.