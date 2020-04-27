Российские военные продезинфицировали 39 объектов в Ткуарчале 

СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали 39 объектов в Ткуарчале, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии.
В ходе дезинфекции российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты. Всего было обработано 40 тысяч квадратных метров, включая территорию рынка и зданий районной больницы.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.
- Дезинфекция в Ткуарчале© Foto / Минестерство обороны РА
- Дезинфекция в Ткуарчале© Foto / Минестерство обороны РА
- Дезинфекция в Ткуарчале© Foto / Минестерство обороны РА
- Дезинфекция в Ткуарчале© Foto / Минестерство обороны РА
Санитарные мероприятия в Абхазии были проведены в Гулрыпшском и Очамчырском районе. Дезинфекция объектов пройдет также в Галском районе и Сухуме.
Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.
По сообщению Минобороны Абхазии, российские специалисты продолжат обработку объектов в Абхазии до начала мая.
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