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В МЧС назвали возможные причины пожара в отделении милиции Нового Афона 

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200427/1029990038/V-MChS-nazvali-vozmozhnye-prichiny-pozhara-v-otdelenii-militsii-Novogo-Afona.html

Пожар в отделении милиции Нового Афона произошел 25 апреля, в результате чего сгорел один служебный кабинет и пострадал коридор. 

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Пожар в отделении милиции Нового Афона, по предварительным данным, мог возникнуть в результате электрического замыкания или из-за электронагревательных приборов, использовавшихся в помещении. Об этом сообщает МЧС Абхазии на странице в Facebook.

"В результате пожара выгорел один служебный кабинет и частично коридор. Огонь был локализован и ликвидирован силами одного пожарного расчета новоафонской ПСЧ. По предварительным данным, причины возгорания электротехнического свойства", - сообщает МЧС. 

По словам сотрудников новоафонского РОВД, случаи замыкания в электропроводке в помещении милиции неоднократно были и ранее, однако с их последствиями удавалось справиться своими силами.

Пожар произошел 25 апреля, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 22 часа 10 минут.

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