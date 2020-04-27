Борьба за цены: Госстандарт рассказал о работе во время ЧП

В Госкомитете по стандартам, энергетическому и техническому надзору была открыта горячая линия, куда могут обратиться потребители Абхазии с жалобами на завышение цен на фоне карантинных мер.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Стихийное поднятие цен на продукты первой необходимости и медицинские товары удалось остановить, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

"По моему приказу были созданы четыре мобильные группы. Они проводили мониторинг по всем объектам, была создана горячая линия, на которую поступило около 700 звонков с жалобами на повышение цен на товары первой необходимости. Мы ездили и проверяли, та работа, которая была нами проведена, дала пользу, мы сломали стихийное поднятие цен", - сказал глава ведомства.

Он напомнил, что еще 24 марта вышло распоряжение Кабмина о недопущении повышения цен на товары первой необходимости: продукты питания, детские товары, медицинские препараты, а также средствах дезинфекции и индивидуальной защиты. Госстандарту было поручено провести мониторинг стоимости товаров и проверить места торговли.

"Мы работали с ОБЭП, что сыграло положительную роль. Очень много звонков было по Гагрскому и Гудаутскому району, а также по Сухуму, ни один звонок мы не оставили без внимания, работа проводилась ежедневно. В связи с этим стихийное поднятие цен, которое наблюдалось вначале, спало", - заметил Гарри Саманба.

По его словам, на сегодняшний день, учитывая то, что некоторые объекты уже начали работать, например, рынки, распоряжение Кабмина фактически потеряло силу. Звонков на горячую линию Госстандарта на данный момент нет, подчеркнул Саманба.

"Мы не закрыли горячую линию, у нас стояла задача работать до 20 числа (до окончания режима ЧП – ред.). После вышло новое распоряжение, и таких задач нам никто не ставит", - отметил он.

Горячая линия, куда могут обращаться потребители, будет работать и впредь.