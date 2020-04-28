Деление на яблоках: как абхазский учитель ведет видеоуроки по математике

Уже полтора месяца школьники Абхазии находятся на внеплановых каникулах. Многие школы перешли на онлайн обучение, учителя проводят уроки по видеосвязи, домашнее задание присылается в мессенджерах.

Бывший учитель математики из Дранды Лаша Каличава начал вести видеоуроки еще до того, как абхазских школьников распустили по домам из-за угрозы коронавируса. Уже около четырех месяцев он ведет свой канал "Математика для школьников" на Youtube, где объясняет темы по математике ученикам 3-5 классов и их родителям.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не можешь найти - придумай сам

Идея создать свой обучающий видеоканал по математике пришла бывшему учителю Лаше Каличава, когда его четверо детей, ученики младших классов, по семейным обстоятельствам перешли на домашнее обучение.

"Когда занимаешься с детьми дома, вникаешь в тему более глубоко и видишь, какие проблемы возникают в ходе объяснения. И это касается не только моих детей. Я сталкивался с трудностями в объяснении школьного материала и будучи педагогом. Тогда я решил поискать в интернете дополнительные пособия", - рассказал он.

Но найти материалы, в которых азы математики объяснялись бы детям доступным языком без использования сложных конструкций и научных терминов, Лаше не удалось.

Тогда-то к нему и пришла идея создать свой блог на YouTube, где бы он смог объяснять школьную программу с использованием простых примеров из жизни.

Так на канале появились ролики о том, как правильно и легко решать задачи с делением, с несколькими неизвестными, с дробями и процентами, пропорциями, как измерить периметр и площадь квадрата или измерить углы. В качестве наглядного пособия учитель-блогер используют примеры с лимонами, яблоками и скамейками.

"Лучше всего дети понимают, когда им показывают, как что-либо работает. Можно взять пример из жизни, который им понятен или нарисовать", - считает он.

По мнению бывшего педагога, современные школьные учебники ориентированы больше на взрослых людей, чем на подростков.

"К сожалению, в российских учебниках есть такая тенденция - с каждым годом термины усложняются. К примеру, мой 11-летний ребенок в учебнике истории нашел термин "законотворчество". Откуда в таком возрасте ребенок может понять, что такое законотворчество?" - говорит он.

Легко в понимании, тяжело в создании

По словам Лаши, для того чтобы снять ролик, ему нужен лишь его смартфон, самодельная подставка для телефона, доска и маркер.

А вот времени видеохобби занимает немало. На создание одного видеоурока, который длится в среднем 20 минут, уходит минимум три часа.

"Обычно я беру какую-то часть из общей темы, продумываю в голове, что я буду говорить, включаю запись, проговариваю и объясняю. Так у меня получается готовый кусок. Если я понимаю, что он не получился, то удаляю и записываю заново", - объяснил он.

Ролики выходят примерно раз в неделю. Темы уроков учитель выбирает самостоятельно, ориентируясь на школьный опыт и собственных детей. Сейчас на канал "Математика для школьников" подписаны более 240 человек. По словам Лаши, в период карантина видеоуроки стали пользоваться еще большей популярностью. Ежедневно количество подписчиков увеличивается на 10-15 человек.

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