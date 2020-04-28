Деление на яблоках: как абхазский учитель ведет видеоуроки по математике

Бывший учитель математики из Дранды Лаша Каличава начал вести видеоуроки еще до того, как абхазских школьников распустили по домам из-за угрозы коронавируса. Уже около четырех месяцев он ведет свой канал "Математика для школьников" на Youtube, где объясняет темы по математике ученикам 3-5 классов и их родителям.
Асмат Цвижба, Sputnik
Не можешь найти - придумай сам
Идея создать свой обучающий видеоканал по математике пришла бывшему учителю Лаше Каличава, когда его четверо детей, ученики младших классов, по семейным обстоятельствам перешли на домашнее обучение.
"Когда занимаешься с детьми дома, вникаешь в тему более глубоко и видишь, какие проблемы возникают в ходе объяснения. И это касается не только моих детей. Я сталкивался с трудностями в объяснении школьного материала и будучи педагогом. Тогда я решил поискать в интернете дополнительные пособия", - рассказал он.
Но найти материалы, в которых азы математики объяснялись бы детям доступным языком без использования сложных конструкций и научных терминов, Лаше не удалось.
Тогда-то к нему и пришла идея создать свой блог на YouTube, где бы он смог объяснять школьную программу с использованием простых примеров из жизни.
Так на канале появились ролики о том, как правильно и легко решать задачи с делением, с несколькими неизвестными, с дробями и процентами, пропорциями, как измерить периметр и площадь квадрата или измерить углы. В качестве наглядного пособия учитель-блогер используют примеры с лимонами, яблоками и скамейками.
"Лучше всего дети понимают, когда им показывают, как что-либо работает. Можно взять пример из жизни, который им понятен или нарисовать", - считает он.
По мнению бывшего педагога, современные школьные учебники ориентированы больше на взрослых людей, чем на подростков.
"К сожалению, в российских учебниках есть такая тенденция - с каждым годом термины усложняются. К примеру, мой 11-летний ребенок в учебнике истории нашел термин "законотворчество". Откуда в таком возрасте ребенок может понять, что такое законотворчество?" - говорит он.
Легко в понимании, тяжело в создании
По словам Лаши, для того чтобы снять ролик, ему нужен лишь его смартфон, самодельная подставка для телефона, доска и маркер.
"Обычно я беру какую-то часть из общей темы, продумываю в голове, что я буду говорить, включаю запись, проговариваю и объясняю. Так у меня получается готовый кусок. Если я понимаю, что он не получился, то удаляю и записываю заново", - объяснил он.
Ролики выходят примерно раз в неделю. Темы уроков учитель выбирает самостоятельно, ориентируясь на школьный опыт и собственных детей. Сейчас на канал "Математика для школьников" подписаны более 240 человек. По словам Лаши, в период карантина видеоуроки стали пользоваться еще большей популярностью. Ежедневно количество подписчиков увеличивается на 10-15 человек.
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