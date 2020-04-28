Невыездные: как карантин и закрытие границы отразились на собаках из приюта "Топа"

Фонд защиты животных "Багира" открылся в Абхазии в 2016 году, и за это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики не только в России, но и в Европе, США, Канаде.

После закрытия государственных границ Российской Федерации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, отправка собак за рубеж стала невозможной, но это не единственные трудности, которые переживает фонд "Багира" и приют для собак "Топа" в Гагрском районе.

Бадри Есиава, Sputnik

На старте

Спустя два года после открытия фонда "Багира", названного так его руководительницей Саидой Отырба в память о своем отравленном питомце, началось строительство приюта для собак "Топа" в одном из сел Гагрского района.

Сейчас в этом приюте содержится около 150 собак, десять из которых "на чемоданах", но из-за закрытия границы по реке Псоу они никак не могут попасть к своим новым хозяевам. Буквально за несколько дней до введения этих мер Саида успела отправить в Россию четырех собак.

© Foto / Фонд "Багира" Один из подопечных приюта "Топа"

"Десять собак наготове - одна из них должна уехать в Германию, остальные в несколько российских городов. Помимо этого, после закрытия границы у нас стали возникать трудности с приобретением вакцин против бешенства, энтерита, чумки. То есть нам сейчас нечем их вакцинировать и лечить от глистов. Но самая главная проблема в том, что мы не можем проводить стерилизацию, так как нет анестезии", - поделилась Отырба.

По рассказу Саиды, собак необходимо стерилизовать в возрасте шести-семи месяцев, и эту процедуру проводили в "Топе" ветеринары каждые три месяца. Если трудности с поставками наркоза продолжатся, то приют превратится в родильный дом для собак.

Контролировать ситуацию сотрудники приюта пытаются сортировкой подопечных на стерилизованных, кастрированных и тех, кому не успели провести эту процедуру, но это не столь эффективно, так как уследить за "романтическими" отношениями животных во время выгула невозможно.

© Foto / Фонд "Багира" Питомцы перед отправкой к новым хозяевам

Если в ближайшее время не удастся возобновить отправку собак за рубеж, добавила Саида, она будет вынуждена приостановить работу по спасению животных, оказавшихся на улицах. Обычно, место уехавших собак занимали те, кто все еще бродит в поисках пищи в городах и селах страны. Такое развитие событий, уверена она, непременно приведет к увеличению популяции собак и тотальному их отстрелу на территории всей Абхазии.

Не за горами проблема и с кормом. Последняя партия от неравнодушных предпринимателей на сумму в 60 тысяч рублей на исходе. Корм можно приобрести в Абхазии тоже, но в связи с резким сокращением пожертвований средств на это также не хватает.

© Foto / Фонд "Багира" Благодаря приюту, собаки находят себе дом в разных странах

"Сейчас все, как на пороховой бочке, и люди не знают, что их ждет дальше. Если раньше кто-то мог отправить тысячу рублей, то сегодня они стараются экономить и присылают поменьше", - отметила Отырба.

Весь мир – дом

На сегодняшний день собаки из Абхазии стали членами семей в десятках городов России, а также в Германии, США, Канаде, Голландии, Израиле, Швейцарии, Чехии - и это еще не полный список. Саида Отырба призналась, что отправка животных за границу - задача сложная и кропотливая. Для начала животных должны привить на месте, после чего они должны побыть на карантине. Затем оформляется паспорт на них, стерилизуют и сдают все необходимые для получения разрешения на выезд анализы.

© Foto / Фонд "Багира" Для того чтобы отправить собаку за границу, нужно пройти немало процедур

Параллельно Саида и ее помощники в течение одного или двух месяцев поддерживают связь с потенциальными хозяевами и узнают, какие они, для чего им питомец, есть ли у них условия для содержания и насколько они ответственны.

Если вся эта процедура выполнена, собаку отправляют в Москву, где ее чипируют. Дальше нужно найти для нее попутчика, и на помощь приходят подписчики приюта "Топа" в социальных сетях, которые оформляют животное на себя и сопровождают его до пункта назначения.

"Но было одно исключение из правил. Мы отправляли нашу Луну породы пойнтер в Израиль, а там совсем другие правила. Согласно их законам, хозяин должен лично приехать туда, где находится собака для знакомства. Потом ему нужно отправить запрос в специальный орган о том, что хочет забрать эту собаку. И вот, прилетели люди из Израиля в Москву, чтобы познакомиться с нашей Луной, и они ее к себе забрали", - рассказала Саида.

© Foto / Фонд "Багира" Поинтер по кличке Луна переехал в Израиль

Долгое время Саиде было сложно ответить на вопрос, почему люди, которые живут так далеко от Абхазии, вдруг решили завести питомца именно из этой страны. Ведь во всех цивилизованных странах есть свои приюты, передержки, не редки случаи, когда даже в наиболее благополучных странах можно встретить "бродяжку". Ответ на этот вопрос Отырба все же нашла, и помог ей в этом личный опыт.

Она призналась, что после смерти ее Багиры, она долго искала собаку, которая западет ей в душу, и нашла такого друга в одном из московских приютов.

"Я искала собаку, похожую на Багиру. Смотрела фотографии во всевозможных социальных сетях и случайно зашла на сайт одного приюта Москвы. Эта собака не была похожа на мою прежнюю, но, увидев ее глаза, я поняла, что она моя. Эти люди выбирают сердцем, и неважно где находится питомец", - поделилась наблюдениями Отырба.

Первым питомцев, которого Саиде удалось пристроить, был пес смешанной породы по кличке Амур. Он нашелся на российской таможне и был доставлен в Гагру, откуда переехал на ПМЖ в Подмосковье.