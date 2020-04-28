Жизнь после: как жители многоэтажки в Гагре перенесли изоляцию

Изоляцию многоквартирного дома в Гагре, у трех жителей которого был обнаружен коронавирус, сняли 22 апреля. О том, как жильцы перенесли вынужденное заточение и что сегодня происходит в доме, читайте в материале Sputnik Абхазия.

7 апреля девятиэтажный дом по улице Абазгаа в Гагре оцепили сотрудники правоохранительных органов после того, как у одного из жильцов медики выявили коронавирусную инфекцию и госпитализировали его в больницу Гудауты.

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Две недели напряжения

Жительница многоквартирного дома в Гагре Эмма Цкуа говорит, что выдержать двухнедельную изоляцию было тяжело, особенно пожилым людям, которые привыкли гулять по набережной и набираться сил.

"В нашем доме есть молодые люди, дети, но в основном это жители старшего поколения, для которых оставаться дома очень сложно. Ну, конечно, детям тоже было скучно все время сидеть взаперти, это влияет на их психику, они уже не знали чем заняться", - говорит жительница.

Сейчас ограничения на выход на улицу сняты, но жители стараются не толпиться у дома, не выходить скопом во двор и соблюдать меры безопасности.

Что касается продуктов питания и медицинских препаратов, недостатка в них не было, помогало руководство района, бизнесмены и волонтеры.

"Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал нам и не оставил нас в трудный момент", - сказала Эмма.

Другая жительница девятиэтажного дома Анжела Халайджян-Агрба уехала к матери в село со своими детьми.

"У нас в квартире нет балкона, до изоляции дома мы соблюдали карантин. Добавилось еще 14 дней, мои дети стали просто психованными, уже им ничего не нужно было, игрушки тоже. За день до снятия изоляции я поехала с детьми в село, здесь мы начали сеять кукурузу, сажать картошку. У нас никакой болезни нет, вся наша семья здорова, нам не нужны никакие тесты", - заявила она.

После непростого периода изоляции в квартире возвращаться в нее у семьи Анжелы нет большого желания.

"Видеть не могу уже этот дом, дети счастливые бегают, только восстановились. Они то в огороде, то на машинах или мотоциклах катаются, они попали в рай и не хотят туда, потому что там для них была тюрьма", - подчеркнула Анжела.

Держать на контроле

Несмотря на то, что изоляцию многоквартирного дома в Гагре сняли, контроль будет сохраняться, сказала в Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Естественно, с периодичностью один раз в неделю должен приходить медицинский работник, проверять состояние здоровья жильцов. Мы будем вести наблюдение за этим домом, чтобы у нас не возникло необъяснимой ситуации", - подчеркнула она.

7 апреля девятиэтажный дом по улице Абазгаа в Гагре оцепили сотрудники правоохранительных органов после того, как у одного из жильцов медики выявили коронавирусную инфекцию и госпитализировали его в больницу Гудауты. Позже в ту же больницу была доставлена его супруга, которой тоже поставили диагноз COVID-19. 11 апреля стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась 95-летняя жительница той же многоэтажки.

На сегодняшний день оба пациента, у которых был диагностирован коронавирус, выписаны из Гудаутской районной больницы. Врачам удалось их вылечить. Пациентка 1925 года рождения скончалась утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.

"Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - сказала главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.

Как рассказала Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.