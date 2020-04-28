"Мы тоже хотим есть": арендаторы "Сухумприбора" призвали разрешить им работать

С 25 марта в Абхазии были введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, с 28 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, который действовал до 20 апреля.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Арендаторы торгового комплекса "Сухумприбор" направили письмо главе администрации Сухума с просьбой разрешить возобновить работу, сказала в интервью Sputnik одна из арендаторов Мака Джения.

"Другое письмо с собранными подписями, а их более двухсот мы хотим, чтобы сегодня подали на стол президенту. Наша деятельность не позволяет нам осуществлять большие денежные накопления, спустя месяц самоизоляции, те небольшие накопления которые были – закончились и нашим семьям грозит голодное существование", - говорит она.

Для того, чтобы протянуть до конца ограничительных мер, арендаторам необходимо продать остаток товара.

"Мы обязуемся выполнять все требования санитарно-эпидемиологической службы. У нас закончились деньги, мы зависим от сегодняшней торговли, мы не можем делать большие сбережения. Если говорить простым языком, то мы сегодня продали – покушали. Сейчас речь не идет о закупке нового товара, пока можно продавать то, что у нас есть. Есть открытые магазины, у них идет продажа товара, раз им можно, то и мы хотим что-то продать", - сказала арендатор.

Если в ближайшее время торговля не возобновится, то жить людям будет не на что, замечает она.

"Мы содержим свои семьи, у меня приехала дочь студентка, на какие шиши я ее отправлю на учебу, у кого-то маленькие дети. Все мы, кто на рынке, зависим от этой работы, мы не живем на зарплату, мы не госслужащие. Мы решили собраться 1 мая, не хотим заниматься самоуправством, но придется открыть торговые точки", - отметила Джения.

Несмотря на то, что сейчас предприниматели не платят за аренду в "Сухумприборе", финансовое положение у людей крайне тяжелое. Арендатор Сырма Джинджолия говорит, что ограничительные меры должны соблюдать все, не только работники торгового центра.

"Вокруг рынка многие работают, но мы тоже хотим кушать, у нас тоже нет денег, как это одним можно, а другим нельзя, я этого не понимаю. Если все сидят на карантине, то должны сидеть все, почему некоторые торговые точки работают, а другие нет. К примеру мебельные магазины, если люди не могут покупать вещи, то мебель покупать можно?", - задается она вопросом.

Джинджолия подчеркнула, что в условиях, когда большое количество людей уже вышло на улицы, запрещать кому-то работать – неверно.

"Это мой единственный заработок, сейчас у меня уже нет денег, мы сидим дома, в кармане осталась тысяча рублей. Как я должна прожить еще 15 дней? Как ни странно, никто нам ничего бесплатно не дает. Мы должны работать хотя бы три дня в неделю, как продуктовый рынок", - отметила арендатор.

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия 27 апреля провел рабочее совещание c руководителями управлений и служб администрации столицы. По его словам, к нему обращались по вопросу открытия вещевого рынка в "Сухумприборе".

"Президенту доложили об этом, но в силу того, что здание плохо проветривается, до окончания карантина оно будет закрыто. Есть распоряжение, которое мы не имеем права не выполнять", - сказал Кан Кварчия.

С 25 марта в Абхазии были введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, с 28 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, который действовал до 20 апреля.

С одобрения санитарных служб было решено, что с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов и отменен комендантский час. С 20 апреля разрешена работа продовольственных рынков, при этом администрации районов будут с согласования СЭС определять график работы рынков.