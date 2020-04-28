23:30 28 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.57
  • EUR80.77
Поиск
Важно:

Заболевших нет: еще восемь человек проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (396)
190 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1030000809/Zabolevshikh-net-esche-vosem-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii.html

Из больницы в Гудауте 27 апреля был выписан последний пациент, у которого был ранее диагностирован коронавирус.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус были проверены восемь граждан. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день в республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. 

Накануне из Гудаутской больницы был выписан последний пациент, которого лечили от COVID-19. Мужчина выздоровел и был отправлен домой. Ранее на этой неделе из больницы выписали женщину, которая была вторым пациентом в республике с подтвержденным диагнозом "коронавирус". 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый заболевший коронавирусом в Абхазии выписан из больницы

Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар. 

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (396)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Италия оживает: страна в ожидании смягчения карантина
Отвлечь внимание от эпидемии: зачем Пентагон опубликовал видео с НЛО
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться