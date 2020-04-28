Заболевших нет: еще восемь человек проверили на коронавирус в Абхазии

Из больницы в Гудауте 27 апреля был выписан последний пациент, у которого был ранее диагностирован коронавирус.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус были проверены восемь граждан. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день в республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Накануне из Гудаутской больницы был выписан последний пациент, которого лечили от COVID-19. Мужчина выздоровел и был отправлен домой. Ранее на этой неделе из больницы выписали женщину, которая была вторым пациентом в республике с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар.

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.