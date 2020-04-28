Заболевших нет: еще восемь человек проверили на коронавирус в Абхазии

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус были проверены восемь граждан. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Таким образом, на сегодняшний день в республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Накануне из Гудаутской больницы был выписан последний пациент, которого лечили от COVID-19. Мужчина выздоровел и был отправлен домой. Ранее на этой неделе из больницы выписали женщину, которая была вторым пациентом в республике с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.
Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар.
Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.
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