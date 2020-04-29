Обед по расписанию: за что платят граждане Абхазии на изоляции в санатории

В абхазском сегменте Facebook начали появляться сообщения о том, что многие въезжающие на территорию Абхазии не хотят отправляться на самоизоляцию в санатории "Айтар", так как за проживание там якобы надо платить.

О том, как на самом деле обстоят дела, за что надо платить тем, кто хочет самоизолироваться после прибытия из-за рубежа и что нужно с собой иметь, чтобы заселиться в санаторий, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии из-за введения карантинных мер закрыта граница. Однако граждане республики, которые находились за рубежом, продолжают возвращаться на родину. Им необходимо отправиться на 14-дневный карантин.

Специально для этого санатории "Айтар" выделил 217 номеров.

Как ранее сообщали в оперативном штабе Минздрава по борьбе с коронавирусом, проживание в санатории бесплатное. Однако многие пользователи соцсетей стали утверждать обратное.

По словам депутата Народного Собрания, представителя оперштаба по борьбе с коронавирусом Алхаса Джинджолия, на самом деле проживание в "Айтаре" бесплатное для тех, кому необходима самоизоляция. Граждане платят только за трехразовое питание, которое в сутки обходится в 460 рублей. В то же время, если родственники будут приносить еду, то им не придется платить за что-либо.

"Граница закрыта, и наши граждане, которые находятся за рубежом, должны были оставаться там, где они находились. Они представляют угрозу для тех, кто здесь находится. Но даже несмотря на это, мы пошли навстречу, организовали комнаты для самоизоляции. В стране нет ни рубля лишнего. Их попросили заплатить только за питание. Туда не входят расходы на содержание человека в санатории. Если по правде говорить, то счет должен был быть больше, чем 460 рублей. Но в случае с ними попросили пойти навстречу. Вместо того, чтобы отнестись с пониманием, стали критиковать. Другой вопрос: на дому они дисциплинированно сидят?" - задается вопросом Алхас Джинджолия.

Директор "Айтара" Тимур Адлейба добавил, что для тех граждан, которые находятся на самоизоляции в "Айтаре", бесплатно не только проживание, но и wi-fi.

"Платно только питание. Трехразовое. Стоит 460 рублей. Питание действительно хорошее: это и каши, и яичница, и блины, и салаты, и блюда из рыбы и мяса", - подчеркнул он.

Чтобы проходить самоизоляцию в "Айтаре", нужно иметь с собой паспорт и направление от Минздрава.

Направление не представляет собой официально оформленный документ. Достаточно того, чтобы в санаторий позвонили из Минздрава. Это делается для того, чтобы руководство санатория удостоверилось, что действительно это человек пересек границу и приехал в Абхазию, а не просто решил заночевать бесплатно в санатории.

Сейчас на самоизоляции в "Айтаре" находится один человек. По словам Адлейба, в санатории ожидают еще одного гражданина.