Городской транспорт начнет работу в Абхазии с 4 мая

Решение по междугороднему транспортному сообщению будет приниматься на уровне глав районов.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Городской транспорт возобновит работу в Абхазии с 4 мая, сообщил по итогам заседания оперативного штаба и членов Кабмина министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Как уточнил министр, решения о работе междугороднего сообщения будут приниматься на уровне глав районов.

Также ограничения не затронули деятельность парихмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров, спортивных залов, SPA-салонов, саун и массажных салонов, которые имеют право работать ежедневно.

В отличные от работы продовольственного рынка дни в Сухуме приступит к работе и вещевой рынок. График работы рынка будет установлен администрацией столицы.