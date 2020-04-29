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Городской транспорт начнет работу в Абхазии с 4 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (401)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030006620/Gorodskoy-transport-nachnet-rabotu-v-Abkhazii-s-4-maya.html

Решение по междугороднему транспортному сообщению будет приниматься на уровне глав районов.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Городской транспорт возобновит работу в Абхазии с 4 мая, сообщил по итогам заседания оперативного штаба и членов Кабмина министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Как уточнил министр, решения о работе междугороднего сообщения будут приниматься на уровне глав районов.

Также ограничения не затронули деятельность парихмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров, спортивных залов, SPA-салонов, саун и массажных салонов, которые имеют право работать ежедневно.

В отличные от работы продовольственного рынка дни в Сухуме приступит к работе и вещевой рынок. График работы рынка будет установлен администрацией столицы.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (401)


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