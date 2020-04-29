Часть ограничительных мер в Абхазии продлили до 15 мая

Встреча премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с представителями оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции прошла в среду 29 апреля.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Премьер-министр Абхазии принял решение о продлении части ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции до 15 мая.

Согласно решению, до 15 мая запрещено:

• проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий

• проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий, приостановлена на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.

• туристская и экскурсионная деятельность на территории республики, приостановлена на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

• бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

• деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

• работа ресторанов, кафе, баров, апацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.

• посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

• работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

• деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

• Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций рекомендовано освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

• Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запрещено направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 мая 2020 года.

• Ограничен въезд в республику всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:

- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

- машинистов грузовых поездов;

- граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

- провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников)

До 15 мая также:

• Приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений.

• Продлены каникулы в школьных образовательных учреждениях.

• Приостановлены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях.

• Приостановлена деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций).

По итогам совещания штабов было решено, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный транспорт будет функционировать в дни работы рынка.

С 1 мая будут работать парикмахерские, салоны красоты и косметологические салоны. Изначально сообщалось и о том, что откроются также фитнес-центры и SPA-салоны, однако эта информация оказалась неверной, сообщили позже в пресс-службе Кабмина.

В отличные от работы продовольственного рынка дни в Сухуме приступит к работе и вещевой рынок. График работы рынка будет установлен администрацией столицы.