Нечего делить: как строятся арендные отношения в Абхазии в период пандемии

О том, как изменилась работа местных предпринимателей в условиях карантина, как арендодатели отреагировали на временные трудности арендаторов, какие послабления от государства уже введены и рассматриваются, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Понять и списать

Владельцу двух кафе в Сухуме, который пожелал быть неназванным, повезло. Арендодатели вошли в положение и не стали брать плату за помещения, но коммунальные платежи остались за ним.

"Без каких-либо просьб они сами предложили такое решение, невзирая на то, что арендная плата, насколько мне известно, - один из основных их заработков. Хотя я сам ожидал, что нам придется договариваться об отсрочке или снижении арендной платы в этот период", - отметил предприниматель.

Он добавил, что все еще остается открытым вопрос о спецналоге, который рассчитывается исходя из площади арендного помещения, этот спецналог оплачивает арендодатель.

По его словам, если Министерство по налогам и сборам потребует погашения спецналога по этому виду деятельности, то эти обязательства он возьмет на себя в качестве благодарности за то, что арендодатель в трудное время пошел ему навстречу.

Напомним, что в связи с введением на территории Абхазии режима ЧП, и.о. президента республики Валерий Бганба подписал декрет о мерах поддержки предпринимателей. Согласно тексту указа, плательщики специального налога на отдельные виды деятельности и налогоплательщики патентной системы налогообложения освобождаются от уплаты указанных видов налогов за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Спад в работе бизнесмен из Сухума начал наблюдать после того, как приостановили учебу в школах в начале марта, хотя дети не были основными их клиентами. Предприниматель связывает эту динамику с тем, что в тот период многие жители столицы стали реже выходить из дома и посещать общественные места.

Непосредственно перед распоряжением правительства о закрытии пунктов питания бизнес едва выходил в ноль, что привело к резкому сокращению заработной платы персоналу, так как сотрудники кафе получали зарплату в зависимости от объема работы.

"Несмотря на это, мы выплатили им деньги вперед за несколько дней, когда мы уже не работали, но обеспечивать их дальше мы не могли. Договорились с персоналом о том, что если у них появится другая работа, то пусть переходят туда. Мы понимаем, в каком положение оказались люди, и заставлять их ждать открытия, было бы неправильно", - сказал бизнесмен.

Владелец кафе предполагает, что некоторые сотрудники уже вряд ли вернутся обратно, так как могли найти новую работу, в том числе в другой области.

Директору фитнес-клуба в Новом районе Сухума Тамазу Аблотия тоже пошли навстречу, арендодатель не сталь взимать с него плату за апрель. По словам Аблотия, это существенная помощь со стороны владельца помещения, так как в условиях приостановки работы ему пришлось бы искать необходимую сумму у знакомых, друзей или родственников.

Юлия арендует помещение в одном из сухумских торговых центров под салон красоты. Они приостановила работу, как только вышло распоряжение правительства.

"Директор нашего торгового центра сделал жест доброй воли и разрешил нам не платить за аренду за то время, которое мы не работаем. Это, конечно же, было очень своевременно, иначе, где было брать деньги", - поделилась девушка.

Юлия добавила, что даже без запрета на деятельность ей было бы сложно выходить на работу, так как у нее малолетний ребенок, а детские сады в стране сейчас не работают. Ей не с кем оставлять малыша в рабочие часы, но она надеется на то, что в скором времени ситуация изменится и в Абхазии все снова заработает.

Дирекция другого крупного торгового центра в столице Абхазии тоже не намерена брать арендную плату со своих клиентов за период простоя.

Все предприниматели, с которыми удалось связаться корреспонденту Sputnik, также нашли понимание со стороны своих арендодателей, но это не означает, что всем удалось договориться подобным образом.

Форс-мажорные обстоятельства

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая уверен, что сторонам арендных соглашений нужно договариваться.

"Я не слышал, чтобы все арендаторы попросили погасить плату, но, конечно, кто-то есть. Их, наверное, тоже можно понять. Это источник, за счет которого они живут. Но когда у человека тысячи квадратных метров арендного помещения и он пытается всех "душить", это неправильно", - считает он.

Библая также поделился личным опытом и рассказал, что владельцы помещений, которые находятся у него в аренде, сами предложили сократить сумму выплат в два раза.

Здание промышленного предприятия "Сухумприбор" в столице Абхазии - один из наиболее крупных объектов, который был частично преобразован под арендное помещение после Отечественной войны народа Абхазии.

Как удалось выяснить, на сегодняшний день руководство предприятия сдает в аренду помещения около 50 организациям и индивидуальным предпринимателям. Те в свою очередь заключают договор о субаренде с "частниками".

"После объявления карантина мы закрылись и больше не открывались. Своими силами продезинфицировали все этажи и пригласили СЭС, они тоже обработали помещения. Что касается арендной платы, за то время, что мы не работаем, мы ее не взимаем. Как можно брать у людей деньги за аренду, если они не работали", - сказал замдиректора торгового комплекса Захар Бибилов.

Как уточнил Бибилов, в торговом комплексе "Сухумприбор" и на вещевом рынке "Союз", который тоже расположен на территории предприятия, работает около 600 человек - это арендаторы и продавцы. По его словам, за март организация уже расплатилась, но по поводу оплаты аренды за апрель Бибилов надеется, что руководство предприятия пойдет им навстречу, и вместе они найдут оптимальный выход из ситуации.

Глава акционерного общества "Сухумприбор" Мурман Гадлия рассказал, что арендная плата с организаций и индивидуальных предпринимателей пока начисляется, но этот вопрос будет рассмотрен, если арендаторы к нему обратятся с такой просьбой, учитывая форс-мажорные обстоятельства – так он называет сложившуюся с пандемией и ограничительными мерами обстановку в стране.

Во вторник 28 апреля продавцы, работающие в "Сухумприборе", обратились к руководству Сухума с заявлением о том, чтобы им позволили выйти на работу. По мнению самого Гадлия, если оставить границы закрытыми, то государство могло бы пойти на такие шаги, так как у людей уже заканчиваются деньги и им приходится сложно.

Только добросовестным

По мнению руководителя экономического отдела Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Леона Кварчия, в качестве меры поддержки для предпринимателей, которые взяли в аренду госсобственность, может стать предоставление арендных каникул платежам на два месяца. При этом Кварчия подчеркнул, что такую помощь нужно оказать только добросовестным бизнесменам.

"Речь идет об освобождении от арендных платежей собственников госимущества на период до двух месяцев для того, чтобы они могли восстановиться после истечения срока ограничительных мер. Эти послабления должны распространяться только на добросовестных арендаторов, которые исправно оплачивают аренду и выполняют обязательства, взятые перед государством, в том числе по восстановлению арендуемых объектов и содержанию имущества", - считает Кварчия.

Кварчия также отметил, что такой подход со стороны государства, возможно, не будут ключевым механизмом поддержки малого и среднего бизнеса, но если он будет комбинирован с дополнительными мерами, то в совокупности все это даст положительный результат.

Как рассказал председатель Госкомитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия, он планирует обратиться со своими предложениями к правительству страны.

"Рассматриваются разные варианты решения этого вопроса. Думаю, после формирования нового Кабинета министров мы вернемся к этому вопросу. За март, конечно, они должны будут заплатить, но за апрель и май, наверное, подходы будут пересмотрены. Пока точных ответов на этот вопрос я дать не могу", - поделился мнением Пипия.

Он добавил, что в ведении возглавляемого им управления 32 объекта госсобственности, находящиеся в аренде. В основном к ним относятся объекты туриндустрии и промышленности.