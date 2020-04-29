Пропавшего в Гагре подростка разыскивает МВД Абхазии

Четырнадцатилетний Леван Инарцба ушел из дома 6 марта и после этого выходил на связь с родителями один раз.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Управлением внутренних дел по Гагрскому району разыскивается несовершеннолетний житель Гагры Леван Инарцба, сообщение об этом появилось на сайте МВД Абхазии в среду 29 апреля.

"24 апреля родитель мальчика обратился в милицию с заявлением о том, что ребенок достаточно длительный период не сообщает о своем месте нахождения и не выходит на связь. В связи с чем Леван Инарцба поставлен в розыск. Подросток склонен к частым уходам из дома и состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами неоднократно доставлялся по месту жительства под надзор родителей, так как нуждается в опекунстве и медицинском контроле", - пишет пресс-служба ведомства.

По словам матери пропавшего подростка Марины Инарцба, ее сын и вправду часто сбегает из дома, но всегда выходил на связь с периодичностью в несколько дней.

© Foto / предоставлено Мариной Инарцба Леван Инарцба

"Он ушел 6 марта. На следующий день позвонил и сказал, что находится у друзей и приедет 8 марта, чтобы меня поздравить с праздником. Больше я его не видела, и я не понимаю, что у него могло произойти и почему он так долго не дает о себе знать. Мальчик проблемный и не здоров. У него легкая умственная отсталость и "девиантное поведение", при котором он не осознает, что можно, а что нельзя. Он может запомнить, что плохо и хорошо, но не понимает, почему так", - рассказал мама Левана.

Марина призналась, что у нее четверо детей и семье приходится крайне тяжело с таким ребенком, так как его сложно контролировать. Если кто-то знает, где находится этот мальчик, можно сообщить в дежурную часть УВД по Гагрскому району по телефону 02 или 234-11-71, 925-85-89.