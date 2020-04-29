Команда "не расслабляться": как принимали решение о продлении карантина в Абхазии

Заседание координационного штаба по борьбе с коронавирусом с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб состоялось в среду 29 апреля.

Представители штаба отчитались о текущей эпидемиологической ситуации в стране и выразили свое мнение о том, какие меры необходимо принять для недопущения распространения пандемии.

Асмат Цвижба, Sputnik

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик назвала ситуацию с коронавирусом в Абхазии стабильной и поддающейся контролю.

"Основным эпидемиологическом фактором является ограничение движения через границы Абхазии. Риск возникновения инфекции внутри страны, без завоза инфекции извне, минимален, поэтому основные меры должны быть направлены на полный контроль заезда всех лиц, приезжающих извне, и четкое отслеживание их состояние здоровья на протяжении 14 дней", - уточнила она.

По словам Скорик, необходимо тщательно следить за изоляцией людей, пересекающих границу, в специально отведенных местах.

"Никакой самоизоляции сейчас допущено быть не должно, потому что один заехавший может передавать инфекцию нескольким людям", - объяснила она.

Помощь медицине

Об оснащении медучреждений необходимыми средствами на совещании рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. По его словам, за весь период карантина Министерство здравоохранения приобрело препараты, средства индивидуальной защиты и медоборудование на более чем 56 миллионов 232 тысячи рублей.

За счет средств целевых программ Минздраву было выделено – 12 миллионов 148 тысяч рублей, московско-абхазская диаспора предоставила гуманитарную помощь на сумму более 14 миллионов 130 тысяч рублей, движение "Мы вместе" – более 24 миллионов 662 тысяч рублей, международные организации предоставили Абхазии гуманитарную помощь на сумму более 5 миллионов 317 тысяч рублей.

С помощью предоставленной финансовой помощи в Гудаутской районной больнице было развернуто 350 коек для размещения больных коронавирусом, предоставлено 35 аппаратов искусственной вентиляции и более 500 штук средств индивидуальной защиты. Необходимое оборудование, медикаменты и дезинфицирующие средства были переданы и в районные больницы.

К 29 апреля в Абхазии 60 аппаратов ИВЛ и 700 тест-систем. По словам Цахнакия, в течение недели для страны будут приобретены 1200 экспресс-тестов, а в течение месяца 4000 штук.

"Мы провели мониторинг всех лечебных заведений. На сегодняшний день в наши больницы и службы скорой помощи нет обращений пациентов с высокой температурой", - добавил Цахнакия.

Министр здравоохранения также отметил, что в связи в эпидситуацией в приграничных с Абхазией странах, ограничительные меры, включая закрытие границ, необходимо продлить до 15 мая.

Ситуация на границе

Заместитель председателя Службы государственной безопасности Владимир Арлан отчитался о ситуации на российско-абхазской границе. По его словам, в день границу пересекают в среднем 30-35 человек. С 19 апреля в Абхазию из России приехали 370 граждан Абхазии, 340 российских военнослужащих и 434 перевозчика.

"Все пересекающие проходят через тепловизор. Данные по всем лицам собираются в специальные анкеты, информация передается в органы внутренних дел и представителям СЭС", - отметил он.

По словам министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыр, по данным на 29 апреля на самоизоляции в республике находятся 386 человек.

"Очень тяжело контролировать эту ситуацию. Люди зачастую не проживают по адресу прописки. Мы ищем, но это связано и с расходом топлива, транспорта. Было бы легче, если бы они все находились в одном месте", - отметил он.

Продлить карантин

На совещании был затронут и вопрос возобновления работы общественного транспорта. По словам исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия, было бы целесообразно запустить транспорт в дни работы продовольственного рынка – три раза в неделю.

Член оперативного штаба Алхас Джинджолия заявил, что он против снятия каких-либо ограничений как минимум до 15 мая.

"Я понимаю, что такие меры ведут за собой сложности, люди лишены заработка, но при этом хочу напомнить, что идет процесс гуманитарной помощи населению. Если каждый день нашу границу пересекают около 30 человек, то все наши внутренние мероприятия бессмысленны. Многие объекты, в которых они должны размещаться на карантин, не готовы к приему", - сказал он.

По окончанию совещания премьер-министром Абхазии Александром Анкваб было принято решение продлить часть ограничительных мер до 15 мая. Под новые санкции не попала работа салонов красоты, парикмахерских и косметологических салонов. Они могут начать работать с 1 мая.

Возобновлено будет и движение общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный транспорт будет функционировать в дни работы рынка.

"Расслабляться нет никаких оснований. Ситуация очень сложная, кажущееся благополучие может быть нарушено в любую минуту. Тогда встанет вопрос, сможем ли мы имеющимися ресурсами справиться с этой проблемой", - отметил премьер-министр.

Следующее заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса состоится 15 мая.