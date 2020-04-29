В Кабмине уточнили график работы общественного транспорта

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял решение о продлении части ограничительных мер до 15 мая. Под новые ограничения частично не попала работа общественного транспорта.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Общественный транспорт возобновит работу в Абхазии с 1 мая, уточнили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии.

По информации ведомства, городской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный - в дни работы рынков. Работа междугороднего общественного транспорта по прежнему запрещена до 15 мая.

Раннее в интервью представителям СМИ министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что общественный транспорт возобновит работу с 4 мая.

Заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб состоялось в среду 29 апреля.

По итогам встречи было решено продлить большую часть ограничительных мер до 15 мая.

Решение не коснулось работы парикмахерских, салонов красоты и косметологических салонов, которые могут возобновить деятельность с 1 мая.