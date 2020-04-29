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Назначен и.о. гендиректора Абхазского телевидения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030011518/Naznachen-io-gendirektora-Abkhazskogo-televideniya.html

Роланд Бганба был освобожден от должности генерального директора Абхазкой государственной телерадиокомпании 23 апреля.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Отар Лакрба назначен исполняющим обязанности генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабинета министров республики.

До Лакрба пост гендиректора Абхазской государственной телерадиокомпании занимал Роланд Бганба, который был освобожден от должности 23 апреля 2020 года. Он возглавлял телерадиокомпанию с июля 2017 года.

Отар Лакрба – заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов Абхазии.

После окончания Сухумского государственного педагогического института имени Горького и службы в Советской армии Лакрба начал работать диктором и корреспондентом на Абхазском радио.

С 1987 года Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения, а с марта 1992 года– редактором информационных программ АГТРК.

Роланд Бганба
Sputnik, Бадрак Авидзба
Роланд Бганба освобожден от должности гендиректора Абхазской телерадиокомпании

С мая 1992 года Лакрба был назначен заведующим информационным отделом АГТРК, а с 2000 года - главным редактором.

С 2005 года Отар Лакрба работает главным редактором тематических программ. С 2012 по 2014 годы работал на должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директором планирования и развития программ.

Отар Лакрба является автором телепрограмм "Неделя", "Человек и мир", "Сила закона", "Повестка дня", был членом Общественной палаты.

Ему присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия", награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.



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