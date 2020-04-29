Посольство России в Абхазии поздравило ветеранов Великой Отечественной

75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии будут отмечать 46 ветеранов.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Работники посольства России в Абхазии передали живущим в республике ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов медали и поздравления от президента России Владимира Путина, сообщил Sputnik пресс-секретарь ведомства Денис Лавриков.

"С 27 по 29 апреля сотрудники посольства России в Абхазии, в преддверии 75-летия Дня Победы, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии. Фронтовикам были вручены юбилейные медали, поздравительные послания президента Российской Федерации Владимира Путина, а также передана материальная помощь", - отметил он.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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