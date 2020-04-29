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Соблюдение карантина прибывших в Абхазию граждан контролирует МВД республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (403)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030012726/Soblyudenie-karantina-pribyvshikh-v-Abkhaziyu-grazhdan-kontroliruet-MVD-respubliki.html

В настоящее время, по данным МВД Абхазии, двухнедельную самоизоляцию уже прошли прошли более 500 граждан. Зафиксировано всего одно нарушение режима самоизоляции.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Соблюдение карантина прибывших в Абхазию граждан контролирует личный состав городских управлений и районных отделов милиции, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службой с гражданами проводят беседы по соблюдению введенного режима самоизоляции и посещают вновь прибывших по месту проживания", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным ведомства, 14-дневную самоизоляцию уже прошли более 500 граждан.

По Гагрскому району из 225 прибывших 14 дней самоизоляции прошел уже 101 человек. Остальные пока еще под контролем. В Гудаутском районе - более 50 человек прошли карантин. Всего в районе было 117 прибывших.

© Foto / предоставлено Тимуром Адлейба
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В Сухумский район прибыли 11 человек, из них на данный момент на самоизоляции остаются пятеро. В городе Сухум  211 из 327 прибывших уже вышли из карантина.

В Гулрыпшском районе из 47 вернувшихся из-за границы граждан с карантина снят 31 человек.

В Очамчырский район прибыл 51 человек, из них 27 сняты с контроля.

В Ткуарчалском районе из 29 прибывших из карантина вышли 20 человек. В Галском районе - из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 - по истечении 14-дневного карантина сняты с контроля.

За весь период только один человек нарушил карантин. Как говорится в сообщении милиции, гражданин предупрежден, в случае повторного нарушения к нему будут применены административные меры взыскания.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (403)


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