Соблюдение карантина прибывших в Абхазию граждан контролирует МВД республики

В настоящее время, по данным МВД Абхазии, двухнедельную самоизоляцию уже прошли прошли более 500 граждан. Зафиксировано всего одно нарушение режима самоизоляции.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Соблюдение карантина прибывших в Абхазию граждан контролирует личный состав городских управлений и районных отделов милиции, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службой с гражданами проводят беседы по соблюдению введенного режима самоизоляции и посещают вновь прибывших по месту проживания", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным ведомства, 14-дневную самоизоляцию уже прошли более 500 граждан.

По Гагрскому району из 225 прибывших 14 дней самоизоляции прошел уже 101 человек. Остальные пока еще под контролем. В Гудаутском районе - более 50 человек прошли карантин. Всего в районе было 117 прибывших.

В Сухумский район прибыли 11 человек, из них на данный момент на самоизоляции остаются пятеро. В городе Сухум 211 из 327 прибывших уже вышли из карантина.

В Гулрыпшском районе из 47 вернувшихся из-за границы граждан с карантина снят 31 человек.

В Очамчырский район прибыл 51 человек, из них 27 сняты с контроля.

В Ткуарчалском районе из 29 прибывших из карантина вышли 20 человек. В Галском районе - из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 - по истечении 14-дневного карантина сняты с контроля.

За весь период только один человек нарушил карантин. Как говорится в сообщении милиции, гражданин предупрежден, в случае повторного нарушения к нему будут применены административные меры взыскания.