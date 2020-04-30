Глава Сухума временно освободил бизнес от арендной платы за муниципальные помещения

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. И.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал распоряжение "Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер", текст документа опубликован в газете администрации и Горсобрания Сухума "Акуа-Сухум".
Согласно распоряжению:
- Субъекты предпринимательства, арендующие у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.
- Субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации города Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 15 мая 2020 года.
- Будет отсрочена оплата за приватизированные объекты муниципального имущества до 1 июля 2020 года.
- Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендуется освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.
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