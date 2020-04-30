Глава Сухума временно освободил бизнес от арендной платы за муниципальные помещения

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Недобор и снятие: глава Нацбанка Абхазии доложил премьеру о ситуации в банковской сфере Беслан Барателиа сообщил премьер-министру Александру Анкваб, что приход наличности в кассы коммерческих банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно снизился, а снятие денег клиентами банков, наоборот, возросло. 69

Ушел из жизни бывший директор Сухумского института экспериментальной патологии Борис Лапин Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР в Сухуме более 30 лет, с 1958 по 1992 год. 1236