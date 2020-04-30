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Администрация города Сухум

Глава Сухума временно освободил бизнес от арендной платы за муниципальные помещения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (407)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200430/1030019063/Glava-Sukhuma-vremenno-osvobodil-biznes-ot-arendnoy-platy-za-munitsipalnye-pomescheniya.html

Кан Кварчия подписал распоряжение о послаблениях для предпринимателей, многие из которых терпят убытки в условиях карантинных мер против коронавируса.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. И.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал распоряжение "Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер", текст документа опубликован в газете администрации и Горсобрания Сухума "Акуа-Сухум".

Согласно распоряжению:

  • Субъекты предпринимательства, арендующие у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.
  • Субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации города Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 15 мая 2020 года.
  • Будет отсрочена оплата за приватизированные объекты муниципального имущества до 1 июля 2020 года.
  • Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендуется освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (407)


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