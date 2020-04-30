С вечерней обработкой: троллейбусы возобновят работу в Сухуме с 1 мая

Общественный городской транспорт в Абхазии выйдет на маршруты спустя более чем месяц после введения запрета на работу из-за мер против коронавируса.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Троллейбусы, совершающие рейсы по Сухуму, готовы приступить к работе с 1 мая, рассказал Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Тимур Амичба.

По его словам, шесть троллейбусов в направлении "Рынок - Новый район", три по маршруту "Маяк - Тхубун" и два - "Старый поселок - Рынок" будут работать с 5:38 утра с интервалом в 10 минут.

"Мы будем работать ежедневно. Возможно, сейчас троллейбусы будут работать не до 21:00, как обычно, а до 20:30, потому что людей не так много. Каждый вечер мы будем проводить санитарную обработку транспорта", - рассказал он.

Заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб состоялось в среду 29 апреля. На нем было решено возобновить работу общественного транспорта в Абхазии с 1 мая.

Городской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный - в дни работы рынков. Работа междугороднего общественного транспорта по прежнему запрещена до 15 мая.