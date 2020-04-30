Беслан Эшба назначен и. о. главы администрации Сухума

Аслан Бжания своим указом назначил нового исполняющего обязанности главы администрации Сухума. Беслан Эшба сменил на этом посту Кана Кварчия.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации города Сухум.

"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Сухум Эшба Беслана Федоровича", - говорится в сообщении на сайте президента.

Другим указом президента Кан Кварчия освобожден от должности и.о. главы администрации Сухума.

Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года.

В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Н.А. Лакоба.

В 1992 году окончил Государственный институт сельского хозяйства (ГИСХ) в городе Сухум. Специальность – инженер-технолог.

С 1986 по 1988 годы служил в Вооруженных Силах СССР.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Абхазии.

В ходе послевоенных кампаний входил в состав Сухумского батальона в должности заместителя командира. В Кодорской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-й Сухумской бригады.

С 1994 по 1995 год по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в городе Москва, занимался гуманитарными поставками в республику.

С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам.

С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп".

С 2007 по 2010 год — председатель Совета КБ "Универсал-банк".

С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник главы правительства Республики Абхазия.

С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия.

30 апреля 2013 года Указом президента Абхазии назначен вице-премьером Республики Абхазия.

В июне 2014 года Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера.

С августа 2015 года по настоящее время руководитель РОО "Апсадгьыл"

Беслан Эшба женат, отец двоих детей, сына и дочери.