Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о министре внутренних дел.
"Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича", - говорится в тексте указа на сайте президента Абхазии.
Дмитрий Сергеевич Дбар родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет в Венгрии.
Экономист по образованию. С 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО Республики Абхазия.
С 2009 по 2014 годы работал в Службе государственной безопасности Абхазии. С 2014 года служил в МВД Абхазии.
В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии.
На выборах 2019 года - кандидат в вице-президенты при кандидате в президенты.