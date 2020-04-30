Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о министре внутренних дел.

"Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича", - говорится в тексте указа на сайте президента Абхазии.

Дмитрий Сергеевич Дбар родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет в Венгрии.

Экономист по образованию. С 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО Республики Абхазия.

С 2009 по 2014 годы работал в Службе государственной безопасности Абхазии. С 2014 года служил в МВД Абхазии.

В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии.

На выборах 2019 года - кандидат в вице-президенты при кандидате в президенты.