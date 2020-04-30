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Дмитрий Дбар

Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии

© Foto / из архива Дмитрия Дбар
В Абхазии
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120542
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200430/1030022859/Dmitriy-Dbar-vozglavil-MVD-Abkhazii.html

Новый глава Министерства внутренних дел назначен указом президента Аслана Бжания.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о министре внутренних дел.

"Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича", - говорится в тексте указа на сайте президента Абхазии.

Дмитрий Сергеевич Дбар родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет в Венгрии.

Экономист по образованию. С 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО Республики Абхазия.

С 2009 по 2014 годы работал в Службе государственной безопасности Абхазии. С 2014 года служил в МВД Абхазии.

В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии.

На выборах 2019 года - кандидат в вице-президенты при кандидате в президенты.



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