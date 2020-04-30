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Даур Курмазия

Даур Курмазия сохранил пост министра по налогам и сборам Абхазии

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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31710
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200430/1030022929/Daur-Kurmaziya-sokhranil-post-ministra-po-nalogam-i-sboram-Abkhazii.html

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Республики Абхазия в четверг 30 апреля.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Министром по налогам и сборам Абхазии стал Даур Курмазия.

"Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича",  - говорится в тексте указа на сайте главы государства. 

Даур Курмазия родился 28 августа 1974 года в Гудауте.

В 1991 году поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет, который окончил в 1997 году.

В 2005 году окончил юрфак АГУ.

C 1997 по 2003 год работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.

В 2003 - 2004 годах работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.

В марте 2004 был переведен на должность замначальника отдела налогообложения юридических лиц центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С 2005 года назначен  начальником отдела налогообложения юридических лиц центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С сентября 2006 работал главным бухгалтером ООО СП "Оливиус".

С 2009 по 2011 работал главным бухгалтером ООО "Мюссера".

С 2011 по 2015 возглавлял Управление налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

В апреле 2015 года был назначен директором РУП "ОПК Пицунда".

В октябре 2016 года указом президента Республики Абхазия был назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

Женат, имеет сына и дочь.          



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