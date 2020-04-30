Даур Курмазия сохранил пост министра по налогам и сборам Абхазии

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Министром по налогам и сборам Абхазии стал Даур Курмазия.
"Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича", - говорится в тексте указа на сайте главы государства.
Даур Курмазия родился 28 августа 1974 года в Гудауте.
В 1991 году поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет, который окончил в 1997 году.
В 2005 году окончил юрфак АГУ.
C 1997 по 2003 год работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.
В 2003 - 2004 годах работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.
В марте 2004 был переведен на должность замначальника отдела налогообложения юридических лиц центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С 2005 года назначен начальником отдела налогообложения юридических лиц центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С сентября 2006 работал главным бухгалтером ООО СП "Оливиус".
С 2009 по 2011 работал главным бухгалтером ООО "Мюссера".
С 2011 по 2015 возглавлял Управление налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
В апреле 2015 года был назначен директором РУП "ОПК Пицунда".
В октябре 2016 года указом президента Республики Абхазия был назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.
Женат, имеет сына и дочь.