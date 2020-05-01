Сложный путь борца за свободу: ко дню рождения Нестора Лакоба

1 мая 1893 года в крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района родился Нестор Лакоба - абхазский политический деятель и революционер.

В день 127-летия со дня его рождения Лакоба Sputnik вспоминает героя гражданской войны и борца за свободу народа Абхазии.

Sputnik

По окончании школы в 1905 году Лакоба, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.

Советский государственный и партийный деятель Михаил Бгажба пишет, что в 1910 году семнадцатилетний юноша Лакоба зачисляется в Тифлисскую духовную семинарию.

Он рассказывает, что к тому времени его наставники еще не отказались от мысли воспитать его как покорного прислужника церкви и самодержавия, но все попытки были тщетны.

"Учась в семинарии, молодой Нестор продолжает настойчиво и целеустремленно работать над выработкой революционного мировоззрения. Для этого он искал и находил любой повод", — писал Бгажба.

Бгажба в своих работах, посвященных Лакоба, указывает, что в начале 1919 года Сухумскую тюрьму, заполненную коммунистами, посетил меньшевистский палач Валико Джугели. Обращаясь к Нестору Лакоба, он спросил:

— А как вы поступили бы, если я попал бы к вам в плен?

Лакоба спокойно ответил:

— Мы бы вас, безусловно, расстреляли!

Меньшевистские власти вынуждены были освободить Н. А. Лакоба и других коммунистов. Они испугались народных масс, которые повсюду требовали немедленно выпустить из тюрьмы своих подлинных защитников.

Лакоба впоследствии говорил: "…Меньшевики всегда чувствовали себя как на иголках, чувствовали себя не по себе, всегда знали, что у них нет перспектив, что рано или поздно трудовое крестьянство, рабочие, опрокинут их власть… Трудовое крестьянство и рабочие Абхазии до конца оставались верными лозунгу Октябрьской революции…".

Выйдя на свободу, Нестор Лакоба сразу же с присущей ему энергией вновь с головой уходит в нелегальную революционную работу, хотя внешне ведет вполне "благонамеренный" в глазах меньшевиков образ жизни. В апреле 1919 года по предложению Сухумской окружной подпольной конференции большевиков, поддержанному Кавказским краевым комитетом РКП (б), он принимает предложение Очамчырской земской управы занять пост комиссара милиции Очамчырского участка.

Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года, сказал ученый.

"По своей абхазской природе Лакоба не был подлинным коммунистом, не знал досконально учение Маркса и теорию о коммунизме. Юношу Нестора увлекли его гуманистические идеи и социально справедливые лозунги: "земля – крестьянам", "фабрики, заводы – рабочим", — рассказал в одном из интервью Sputnik историк Игорь Марыхуба.

В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестору Лакоба пришлось возглавить национально-освободительную борьбу абхазского народа и создать крестьянскую армию-дружину "Киараз", отметил историк.

"Три года – с июня 1918 по март 1921 годов – вся Абхазия была залита кровью. Народ находился под игом оккупационных войск меньшевистской Грузии. Именно "киаразовцы" во главе с Нестором Лакоба, Дантоном абхазской революции, спасли страну в то время", — сказал Игорь Марыхуба.

Многие историки сходятся во мнении, что Сталин уже в начале 1935 года решил физически уничтожить Нестора Лакоба.

Выдающиеся боевые заслуги Лакоба в борьбе за победу советской власти были высоко оценены советским правительством. Он был награжден орденом Красного Знамени.

В представленной правительству СССР характеристике Лакоба, подписанной секретарем Абхазского обкома КП Грузии Стуруа, говорилось:

"…Вся история восстаний трудящихся Абхазии, их революционной деятельности неразрывно связана с именем Н. Лакоба — их главного руководителя и организатора. Товарищ Лакоба отрекомендовал себя как отважный революционер и справедливо заслужил колоссальную популярность и любовь всего трудящегося населения Абхазии…".

17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия. На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет.

Бгажба пишет, что Лакоба погиб в результате коварных действий политического авантюриста Берия.

"Через несколько месяцев после смерти Лакоба был ложно объявлен "врагом народа". По клеветническим наветам погибли и некоторые другие руководящие партийные советские работники Абхазии, среди них талантливый организатор, замечательный пропагандист, секретарь Абхазского обкома партии Владимир Ладария, выдающийся абхазский писатель, много лет работавший председателем ЦИК Абхазской АССР, Самсон Яковлевич Чанба и другие", — писал Бгажба.

Историк Игорь Марыхуба в своем труде рассказывал, что Нестор Лакоба – выдающаяся национально-государственная личность, общественно-политическая фигура в истории Абхазии ХХ века. Начатое им дело продолжил Владислав Григорьевич Ардзинба – основатель современного абхазского государства.

Марыхуба считает, что можно с уверенностью сказать, что в ХХ веке не было более выдающихся лидеров национально-освободительной борьбы абхазского народа, чем Нестор Лакоба и Владислав Ардзинба.