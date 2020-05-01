Каникулы, анализы, карантин: что ждет абхазских курсантов, возвращающихся из России

Иностранные студенты и курсанты, которые учатся в России, досрочно заканчивают учебный год. Эти меры касаются и граждан Абхазии. О том, как будут проверять молодых людей и что их ждет дальше, рассказал член оперштаба по защите населения от вируса Алхаса Джинджолия.

На данный момент в России несколько сотен абхазских курсантов военных училищ и студентов различных учебных заведений, рассказал в интервью Sputnik член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, депутат Парламента Алхас Джинджолия.

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Первые приедут сегодня

"Лето на носу, их распускают, после сдачи экзаменов им разрешат выезд, такими группами, естественно, они будут возвращаться в Абхазию, и мы их будем запускать. Большинство из них сдают там (в России - ред.) анализы, по приезде будем их здесь тестировать", - сообщил член оперативного штаба.

По приезде в Абхазию студенты и курсанты, как и все остальные въезжающие, будут помещены в пансионат "Айтар".

"Первая группа курсантов и студентов приедет 1 мая, по той информации, которая сейчас есть, она состоит из восьми человек, плюс к ней еще около двадцати граждан, сейчас трудно говорить о точном количестве, потому что данные постоянно обновляются", - сказал Джинджолия.

Питание под охраной

Алхас Джинджолия рассказал, что в "Айтаре" планируют организовать милицейский пост для того, чтобы жильцы соблюдали карантинные меры.

Член оперативного штаба сообщил, что заезжающих в республику везут на автобусах в пансионат "Айтар", где они проходят двухнедельный карантин. Такая же судьба ждет и курсантов, которые приеду на родину.

"Что касается вопроса питания, то учитывая, что ожидается большое количество людей, и также общую нелегкую финансовую ситуацию, было решено предложить людям оплачивать питание самостоятельно. Получается около 460 рублей за трехразовое питание, больше ни за что они не платят", - сказал Джинджолия.

В случае если у людей нет финансовой возможности на оплату питания, то еду им могут приносить родственники. Алхас Джинджолия отметил, что в пансионате "Айтар" будет присутствовать медик, чтобы ежедневно проверять температуру тела постояльцев.

"В случае повышения температуры, каких-то подозрительных симптомов, вызывается бригада, человека госпитализируют в инфекционное отделение. Будет организовано дежурство наряда милиции, помимо этого, круглосуточно здесь работает своя охрана", - сказал он.

"Поток" сокращается

Число людей, ежедневно заезжающих в Абхазию, сократилось. В последние дни в республику въезжают до 30-35 человек, хотя в первые дни карантина их было значительно больше, рассказывает Джинджолия.

"Весь этот период по убывающей ежедневно в Абхазию заезжают граждане республики, в начале кампании это было несколько сот человек в день. Заезжают не только курсанты и студенты, а и наши жители, которые работали за пределами страны, некоторые из них лежали в больницах. Постепенно этот поток идет, он сократился до минимума, тем не менее он существует", - говорит он.

Алхас Джинджолия не стал комментировать слухи о том, что в военном училище в Санкт-Петербурге, где учатся курсанты, обнаружили коронавирус. Он сообщил, что студенты прошли проверку на территории России, также напомнил, что любой человек, который пересекает границу из России в Абхазию для эпидемиологов считается потенциально опасным.

"Мы не можем знать, здоров или болен человек без курса обсервации, как бы это неприятно ни было. После того как заехавший в республику человек отбыл карантин, он свободен и может приступать к обычной жизни", - отметил он.

Заседание Координационного штаба по борьбе с коронавирусом с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб состоялось 29 апреля. По итогам встречи было решено продлить большую часть ограничительных мер до 15 мая. Решение не коснулось работы парикмахерских, салонов красоты и косметологических салонов, которые могут возобновить деятельность с 1 мая.