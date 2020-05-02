Абхазия вдохновляет: необычные работы переехавшей в Сухум художницы из Тюмени

Художница Наталья Данилова рисует достопримечательности республики, фотографирует свои работы на фоне оригинала и выкладывает в интернет. Недавно на ее работы обратили внимание местные блогеры.

О том, как художница впервые увидела Абхазию и влюбилась в нее, почему она решила рисовать и как она переехала в республику, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Наталья Данилова из Тюмени три года назад впервые посетила Абхазию и с первого взгляда буквально заболела республикой.

Вернувшись обратно домой, Наталья поняла, что скучает по Абхазии. Так она стала воспроизводить в голове полюбившиеся пейзажи, а затем рисовать их на бумаге.

"Стала рисовать места, которые мне понравились. Сначала нарисовала Рицу, Моквский храм. Хотела запечатлеть эти места и оставить для себя на память. Так постепенно начала писать акварельные работы там, в Тюмени еще", - вспоминает она.

Тюмень - Сочи - Сухум

Спустя какое-то время Наталья поняла, что ей недостаточно один раз побывать в Абхазии. Решила переехать в Сочи - поближе к полюбившейся стране. Через год уже она собрала все свои вещи, картины и переехала в к морю.

Она начала заранее рисовать те места, которые хотела посетить. Потом ездила со своим работами и фотографировала их на фоне оригинала. Снимки Наталья загружала в Instagram.

© Foto / предоставлено Натальей Даниловой На набережной Сухума

"Рисовала даже места, которые я еще не видела, но хотела бы посетить. На выходные из Сочи приезжала в Сухум, брала с собой свои работы, старалась посетить все те места, которые были изображены на них, потом фотографировала их на фоне оригинала. Получается, я с этими рисунками ездила по всей Абхазии, фотографировала эти места для себя, для памяти", - говорит Данилова.

В октябре 2018 года, окончательно поняв, что поездок на выходные для нее мало, Наталья решила переехать в Абхазию. Природа и архитектура Страны Души вдохновили Данилову на такую авантюру.

"Поняла, что хочу и могу здесь жить. Поступила в художественное училище в Сухуме, чтобы учиться рисовать пейзажи. Ну художественное училище - это больше способ убедить родителей, что мне срочно нужно жить в Абхазии, - поясняет она. - Вот, уже полтора года здесь нахожусь".

© Foto / предоставлено Натальей Даниловой Смотровая площадка на Сухумской горе

Летом Наталья подрабатывает администратором в гостиницах или кафе. Кроме того она вместе с подругой помогает формлять свадьбы - еще в России она освоила профессию ландшафтного дизайнера.

Наталья по-прежнему рисует пейзажи и архитектурные сооружения Абхазии, находит новые красивые места и изображает их акварелью. В итоге "абхазских" картин у художницы получилось около 40. Большую часть она раздарила друзьям и знакомым. Но с самыми любимыми "визитками" Абхазии Наталья не расстается.

"Остались только такие памятные для меня работы. Первые картины, которые я писала, сидя дома там, в Тюмени, когда я сходила с ума, как хочу в Абхазию", - вспоминает она.

Фотографий работ Натальи Даниловой на фоне оригинала стали популярными в абхазском сегменте Inatagram и Facebook. Такой славы Наталья точно не ожидала. Но, как она сама признается, ей очень приятно, что люди заметили ее творчество.

© Foto / предоставлено Натальей Даниловой Храм с селе Моква

"Мне, конечно, хотелось, чтобы люди увидели и им эти работы принесли радость. Но не ожидала, что кто-то в какие-то группы будет выставлять", - добавила художница.