Под соусом коронавируса: как пандемия сказалась на производстве асыдзбала

Мировая пандемия коронавируса негативно сказывается на всех аспектах экономической деятельности. Многие абхазские предприниматели столкнулись с трудностями из-за введения ограничительных мер в стране и за рубежом.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Режим ограничений в республике негативно влияет на бизнес, сказала в интервью радио Sputnik Камилла Квициния, руководитель предприятия, занимающегося производством национального продукта – соуса асыдзбал из красной и зеленой алычи.

"Конечно, ограничения, которые действуют, влияют и на наш бизнес. К примеру, мы не можем привозить из-за пределов страны стеклянную тару для нашей продукции. Сейчас предприятие, на котором изготавливают бутылки, которые мы используем, закрыто. Оно в скором времени откроется, но и после завозить их в Абхазию будет тяжело", - говорит она.

В среднем предприятию, производящему асыдзбал, необходимо около трех тысяч бутылок в течение двух-трех недель.

"Когда только начиналась пандемия, мы привезли немало бутылок, но они закончились, и без них производство невозможно, надеемся на то, что в скором времени граница откроется, и мы сможем привезти бутылки", - отметила Квициния.

По ее словам, скоро предприятие начнет принимать алычу для дальнейшего изготовления соуса. До последнего времени, пока не кончились бутылки, продукцию готовили из полуфабрикатов.

"После приемки алычи будем делать полуфабрикаты, после того как появятся бутылки, сделаем соус и разольем для продажи. Пока наша продукция есть на прилавках, так как бутылки закончились только недавно", - говорит она.

Основная масса производимого компанией продукта продается в Абхазии. Загруженность предприятия в течение года неравномерная. Когда заготавливаются полуфабрикаты, работает около 15 человек, когда остается разлить готовый продукт по бутылкам, остается от двух до четырех работников. Возникшие трудности стали причиной того, что зарплаты сотрудников стали снижаться, но, как говорит Квициния, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Камилла Квициния, которая также является руководителем общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии", констатирует, что введенные из-за коронавируса ограничения серьезно сказались на бизнесе в целом.

"Я не думаю, что кого-то не коснулся кризис, который существует сейчас. Например, владельцы салонов красоты испытывают большие проблемы, так как их деятельность была остановлена. Также работники туристической сферы испытывают большие трудности, поэтому могу сказать, что нынешняя ситуация сказалась на многих хуже, чем на мне", - заключила она.