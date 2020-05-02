Более 30 человек проверили за сутки на коронавирус в Абхазии

В апреле в республике были выявлены трое зараженных коронавирусом. Двое из них вылечились, одна пациентка скончалась.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус были проверены 32 человека. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Как пояснили в штабе, увеличение количества проведенных тестов связано с необходимостью проверить врачей Гудаутской больницы, которые находились на карантине после работы с зараженными пациентами. По протоколу они после изоляции должны пройти тестирование на COVID-19.

На сегодняшний день в Абхазии нет ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. На этой неделе из Гудаутской больницы был выписан последний пациент, которого лечили от COVID-19. Мужчина выздоровел и был отправлен домой. Ранее на этой неделе из больницы выписали женщину, которая была вторым пациентом в республике с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар.

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме. Заболевших госпитализировали в Гудаутскую больницу. Медики, работавшие с ними, находились на дежурстве в течение двух недель. После окончания смены все они были отправлены в самоизоляцию.